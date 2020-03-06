САП оголосила підозру довіреній особі Грановського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 5 березня повідомила про підозру чотирьом учасникам злочинної схеми, яка завдала Одеському припортовому заводу збитків на понад 93 мільйони гривень. Однією з фігурантів справи є довірена особа Олександра Грановського.

Наразі прокуратура затримала лише двох фігурантів – це посадовці Одеського припортового заводу. Незабаром їм мають обрати запобіжний захід, написали у фейсбуці САП.

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Кому САП оголосила про підозру:

Довіреній особі Олександра Грановського Ользі Ткаченко.

Заступнику директора, а також начальнику відділу Одеського припортового заводу (обох затримали).

Власнику офшорної компанії.

Усіх фігурантів схеми звинувачують у зловживанні владою. Тепер їм загрожує арешт до шести місяців або ж до трьох років обмеження волі.

Як відбувалася схема

Як написав у телеграмі екснардеп Сергій Лещенко, Ольга Ткаченко є довіреною особою Грановського і організувала схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива офшорній компанії Newscope Estates Limited за заниженими цінами.

Згідно з оформленими угодами, приватна компанія нібито перепродавала продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки за ринковими цінами, хоча насправді постачання продукції здійснював безпосередньо Одеський припортовий завод. Внаслідок цього завод недоотримав прибутків приблизно на 93,3 мільйона гривень.

Розслідування наведених фактів стало можливим тільки після відставки п'ятого президента Петра Порошенка. Сам Грановський отримав візу на еміграцію в Ізраїлі.

Хто такий Олександр Грановський?Це український політик та бізнесмен, народний депутат України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка". Пізніше вийшов з партії, на вибори 2019 року йшов як самовисуванець. У роки президентства Порошенка Грановського часто називали в ЗМІ "смотрящим" глави держави за прокуратурою, судами та СБУ. Сам він це спростовував.



Цікаво, що після повернення Ігоря Коломойського в Україну, кортеж олігарха приїжджав до маєтку Грановського під Києвом. Таку інформацію оприлюднили журналісти програми "Схеми". ДБР почало розслідування проти екснардепа Грановського. Його підозрюють у перешкоджанні обранню нардепом кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького – вони обидва балотувалися на окрузі № 169 у Харкові.