Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, только за прошедшую неделю саперы из ГСЧС обезвредили 4 тысячи разных взрывоопасных предметов. То, что подходит для дальнейшего применения, передают Силам обороны. В противном случае боеприпасы и мины уничтожают.

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Некоторые поля настолько засорены, что трудно вообразить. На одном из участков саперы нашли несколько линий противотанковых мин. На некоторых из них также установлены ловушки.

Само разминирование продолжается до наступления морозов. Хотя уже сейчас есть разработки техники, которая позволила бы работать в примерзшей земле.

Как саперы разминируют Харьковщину – смотрите видео на ютубе 24 Канала

Истории украинских саперов

Всего с начала полномасштабной войны из системы МВД подорвалось 25 саперов. К сожалению, 4 из них погибли. А большинство из тех, кто получил ранения, потом возвращаются к работе.

Начальник отдела управления взрывотехнической службы полиции Львовщины Андрей Илькив снова разминирует территории Харьковщины после потери ноги. Он смог вернуться спустя примерно полгода.

Где-то 2 месяца продолжалась реабилитация. 13 сентября получил ранение, а уже через полгода был на работе. Отказался от льгот для ветеранов, страховых выплат не получаю. Не могу работать, если буду иметь инвалидность,

– рассказал господин Андрей.

Андрей Илькив вернулся к разминированию через полгода / скриншот с видео

Заместитель начальника управления взрывотехнической службы Днепропетровской области Валерий Онул также помогает очищать поля Харьковщины после ранения. В свое время он случайно наступил на мину.

Все случилось 29 ноября под Херсоном. Новоалександровская дамба. Достаточно густо усеяна минами. При подготовке наступил на ПМН-2. Сложный участок. Миноискатель не работал, потому что гравия много было. Ребята эвакуировали. Затем взглянули на место подрыва и сняли там еще 4 мины,

– рассказал господин Валерий.

Валерий Онул ранее обезвреживал мины на Херсонщине / Скриншот с видео

Какие бывают мины: коротко

Министерство внутренних дел ранее начало кампанию по информированию украинцев о том, какие бывают мины. Они призывают людей быть максимально осторожными на взрывоопасных участках.

При такой находке следует сразу звонить в полицию или спасателям. В МВД подробно показали, как выглядят эти мины.