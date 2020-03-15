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      Саркастические новости от Щура: Что приносит коронавирус. Чем заменить рукопожатие

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      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – весь мир хайпует на пандемии из-за коронавируса. Люди со всего мира в социальной сети TikTok пытаются объяснить правила безопасности или высмеять потенциальную панику. Замена рукопожатий на удары кулаком, локтем и ногой может помочь замедлить распространение коронавируса COVID-19.

      Также в выпуске:

      Каламбур длиной в 10 лет: группа "Время и стекло" завершает существование.

      Почему из-за обновленных Минских договоренностей Украинская делегация постояла рядом с госизменой?

      Пирамидальное! Почему B2B Jewelry – розводняк?

      Ностальгическое! Что общего у Зеленского и Кучмы?

      Смотрите полный выпуск программы "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 15 марта 2020 года:

       

      Больной коронавирусом британец рассказал о ходе болезни
      сегодня
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины #@)₴?$0 с Майклом Щуром Курьезные новости
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