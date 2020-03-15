Саркастические новости от Щура: Что приносит коронавирус. Чем заменить рукопожатие

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – весь мир хайпует на пандемии из-за коронавируса. Люди со всего мира в социальной сети TikTok пытаются объяснить правила безопасности или высмеять потенциальную панику. Замена рукопожатий на удары кулаком, локтем и ногой может помочь замедлить распространение коронавируса COVID-19.

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