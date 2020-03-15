Саркастичні новини від Щура: Що приносить коронавірус. Чим замінити рукостискання
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – увесь світ хайпує на пандемії через коронавірус. Люди з усього світу у соціальній мережі TikTok намагаються пояснити правила безпеки або висміяти потенційну паніку. Заміна рукостискань на удари кулаком, ліктем та ногою може допомогти уповільнити поширення коронавірусу COVID-19.
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Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 15 березня 2020: