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      Саркастичні новини від Щура: Що приносить коронавірус. Чим замінити рукостискання

      - Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – увесь світ хайпує на пандемії через коронавірус. Люди з усього світу у соціальній мережі TikTok намагаються пояснити правила безпеки або висміяти потенційну паніку. Заміна рукостискань на удари кулаком, ліктем та ногою може допомогти уповільнити поширення коронавірусу COVID-19.

      Також у випуску:

      Каламбур довжиною у 10 років: гурт "Время и стекло" завершує існування.

      Чому через оновлені Мінські домовленості українська делегація постояла поруч з держзрадою?

      Пірамідальне! Чому B2B Jewelry — розводняк?

      Ностальгічне! Що спільного у Зеленського та Кучми?

      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 15 березня 2020:

       

      У Санкт-Петербурзі та Москві проводять акції "похорон конституції": понад 10 затриманих
      сьогодні
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Курйозні новини
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