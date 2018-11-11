Саркастические новости от щура. Диарея от Луценко. Препарат Гриценко
Саркастические новости от Щура – на свете есть три вещи, на которые можно смотреть вечно, и одна, на которую мгновение даже смотреть противно: как генпрокурор Юрий Луценко пытался уйти в отставку из-за "шайки мерзавцев". Бывший министр обороны, работавший в трех правительствах. Военный аналитик, учивщийся в США. А если звезды сойдутся, у Анатолия Гриценко еще произойдут в жизни какие-то достижения
Также в выпуске:
Страшное! Илья Кива превращается в Мунтяна.
В Виннице выпал дождь из утят.
Бей, снимай штаны, подглядывай в туалете: новейшие методики обучения от божественных педагогов.
Как вычислить джинсу в новостях и не перепутать Ляшко с внуком Бэтмена.
Презумпция оптимизма: преимущества рынка на железнодорожных путях.
Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 11 ноября 2018 года
Выбор редакции
-
При каких условиях Украина может обменять оккупированный Крым на Донбасс: Тука дал объяснениесегодня , 23:09
-
Как будут отмечать 8 марта в Украине: Вятрович заявил, что "дня тортиков и букетиков" не будетсегодня , 22:10
-
Польша масштабно отмечает 100-летие восстановления независимости: яркие фотосегодня , 21:15