Саркастические новости от щура. Диарея от Луценко. Препарат Гриценко

Саркастические новости от Щура – на свете есть три вещи, на которые можно смотреть вечно, и одна, на которую мгновение даже смотреть противно: как генпрокурор Юрий Луценко пытался уйти в отставку из-за "шайки мерзавцев". Бывший министр обороны, работавший в трех правительствах. Военный аналитик, учивщийся в США. А если звезды сойдутся, у Анатолия Гриценко еще произойдут в жизни какие-то достижения

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