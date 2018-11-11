23:15
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Саркастические новости от щура. Диарея от Луценко. Препарат Гриценко

      58 Читати новину українською
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      Саркастические новости от Щура – на свете есть три вещи, на которые можно смотреть вечно, и одна, на которую мгновение даже смотреть противно: как генпрокурор Юрий Луценко пытался уйти в отставку из-за "шайки мерзавцев". Бывший министр обороны, работавший в трех правительствах. Военный аналитик, учивщийся в США. А если звезды сойдутся, у Анатолия Гриценко еще произойдут в жизни какие-то достижения

      Также в выпуске:

      Страшное! Илья Кива превращается в Мунтяна.

      В Виннице выпал дождь из утят.

      Бей, снимай штаны, подглядывай в туалете: новейшие методики обучения от божественных педагогов.

      Как вычислить джинсу в новостях и не перепутать Ляшко с внуком Бэтмена.

      Презумпция оптимизма: преимущества рынка на железнодорожных путях.

      Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 11 ноября 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      сегодня , 22:29 Главные новости 11 ноября: псевдовыборы на Донбассе, годовщина Первой мировой и победа Усика
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      сегодня , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      сегодня , 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: спортсмены-политики, курьезы с Уильямом и Лысенко без бутербродов
      Изнасилование и убийство школьницы и "секс-скандал" в Нацполиции – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Изнасилование и убийство школьницы и "секс-скандал" в Нацполиции – топ-5 видео недели
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук