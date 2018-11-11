Саркастичні новини від Щура. Діарея від Луценка. Препарація Гриценка

Саркастичні новини від Щура – на світі є три речі, на які можна дивитися вічно, і одна, на яку навіть мить дивитися гидко: як генпрокурор Юрій Луценко намагався піти у відставку через "шайку мерзотників". Колишній міністр оборони, який працював у трьох урядах. Військовий аналітик, який навчався у США. Утім, якщо зірки зійдуться, у Анатолія Гриценка ще трапляться у житті якісь досягнення.

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