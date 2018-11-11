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      Саркастичні новини від Щура. Діарея від Луценка. Препарація Гриценка

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      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      Саркастичні новини від Щура – на світі є три речі, на які можна дивитися вічно, і одна, на яку навіть мить дивитися гидко: як генпрокурор Юрій Луценко намагався піти у відставку через "шайку мерзотників". Колишній міністр оборони, який працював у трьох урядах. Військовий аналітик, який навчався у США. Утім, якщо зірки зійдуться, у Анатолія Гриценка ще трапляться у житті якісь досягнення.

      Також у випуску:

      Страшне! Ілля Кива перетворюється на Мунтяна.

      У Вінниці випав дощ з каченят.

      Бий, знімай штани, підглядай в туалеті: новітні методики навчання від божественних педагогів.

      Як вичислити джинсу у новинах і не переплутати Ляшка з онуком Бетмена.

      Презумпція оптимізму: переваги ринку на залізничних коліях.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 11 листопада 2018

       

      Теги: Новини України Юрій Луценко #@)₴?$0 з Майклом Щуром Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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