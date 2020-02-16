Саркастические новости от Щура: Иллюзия идеальных отношений Богдана и Зеленского.

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – в Офисе Президента слетела одна голова, а на ее месте тут же выросла другая. Казалось, что союз Зеленского и Богдана создан на небесах, но это лишь иллюзия идеальных отношений для соцсетей. На самом деле доверие Зеленского тихо завоевывал Ермак. Рыжий рецидивист терроризирует Львов. Согласно расследовательской журналистике на "1+1", это мог быть Эд Ширан

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Смотрите полный выпуск программы"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 16 февраля 2020: