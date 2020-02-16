Саркастичні новини від Щура: Ілюзія ідеальних стосунків Богдана та Зеленського. Рудий рецидивіст

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Офісі Президента полетіла одна голова, а на її місці одразу виросла інша. Здавалося, що союз Зеленського та Богдана створений на небесах, але це лише ілюзія ідеальних стосунків для соцмереж. Насправді довіру Зеленського тихо завойовував Єрмак. Рудий рецидивіст тероризує Львів. Згідно з розслідувальною журналістикою на "1+1", це міг бути Ед Ширан.

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Що не так з розслідуванням "Схем" про поїздку Зеленського в Оман?

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Паразитне! У кіно несеться південно-корейська експансія

Хто такий новий голова Офісу президента Андрій Єрмак?

Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 16 лютого 2020: