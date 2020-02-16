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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Саркастичні новини від Щура: Ілюзія ідеальних стосунків Богдана та Зеленського. Рудий рецидивіст

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      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – в Офісі Президента полетіла одна голова, а на її місці одразу виросла інша. Здавалося, що союз Зеленського та Богдана створений на небесах, але це лише ілюзія ідеальних стосунків для соцмереж. Насправді довіру Зеленського тихо завойовував Єрмак. Рудий рецидивіст тероризує Львів. Згідно з розслідувальною журналістикою на "1+1", це міг бути Ед Ширан.

      Також у випуску:

      Що не так з розслідуванням "Схем" про поїздку Зеленського в Оман?

      Це сталося! Нас дістав реп

      Лікар Комаровський потрапив в "какієто-жуткіє" і навалив дичини про політику та Росію

      Вау! Жінка запатентувала слова

      Паразитне! У кіно несеться південно-корейська експансія 

      Хто такий новий голова Офісу президента Андрій Єрмак?

      Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 16 лютого 2020:

       

      Тіну Кароль запідозрили у підсуджуванні у другому півфіналі Нацвідбору
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      Автор: Майкл Щур
      Теги: Андрій Єрмак Володимир Зеленський Андрій Богдан #@)₴?$0 з Майклом Щуром Курйозні новини Новини політики
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