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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Саркастические новости от Щура: Панды против недоступности. Что нужно знать о Гончаруке

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      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Украина не приспособлена для людей с инвалидностью. "Телевидение Торонто" придумали Национальный день доступности, чтобы напомнить – удобная инфраструктура нужна каждый день и каждому. Недавно в СМИ распространялась информация о вероятной отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Одни пытались вспомнить о его неудачах, другие – о достижениях.

      Также в выпуске:

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      Весна пришла! На деревьях распустились пакеты и вернулся с зимовки картон.

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      Смотрите полный выпуск программы"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 1 марта 2020:

       

      Как отличить боль в почках от боли в позвоночнике: советы врача
      сегодня
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Курьезные новости Инклюзивность #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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