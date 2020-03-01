Саркастические новости от Щура: Панды против недоступности. Что нужно знать о Гончаруке
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Украина не приспособлена для людей с инвалидностью. "Телевидение Торонто" придумали Национальный день доступности, чтобы напомнить – удобная инфраструктура нужна каждый день и каждому. Недавно в СМИ распространялась информация о вероятной отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Одни пытались вспомнить о его неудачах, другие – о достижениях.
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Смотрите полный выпуск программы"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 1 марта 2020:
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