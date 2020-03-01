Саркастичні новини від Щура: Панди проти недоступності. Що потрібно знати про Гончарука

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Україна не пристосована для людей з інвалідністю. "Телебачення Торонто" вигадали Національний день доступності, щоб нагадати – зручна інфраструктура потрібна щодня та кожному. Нещодавно у ЗМІ поширювалась інформація про ймовірну відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Одні намагалися згадати про його невдачі, інші – про здобутки.

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Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 1 березня 2020: