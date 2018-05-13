Саркастические новости от Щура. Президентские выборы и рейтинги. Чудодейственный Мультян

В свежем выпуске "#@) руб?$0 с Майклом Щуром" – по результатам социологического опроса, социологический опрос вошел в пятерку кандидатов в президента и обошел Петра Порошенко. Владимир Мунтян из церкви Возрождения, который лечит гепатит, энурез и ваш кошелек песнями Кендрика Ламара.

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Мы так часто критиковали украинские дороги, одна из них даже почти сожрала авто.

Антенны мобильной связи излучают мобильную радиацию! Белая Криница — город, свободный от радиации, потому что здесь не дают устанавливать антенны.

Кто победил на Евровидении и к чему здесь Петр Порошенко?

Гость студии: Blooms Corda