Саркастичні новини від Щура. Президентські вибори та рейтинги. Чудодійний Мультян
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – за результатами соціологічного опитування, соціологічне опитування увійшло в п'ятірку кандидатів у президента та обійшло Петра Порошенка. Володимир Мунтян із церкви Відродження, який лікує гепатит, енурез та ваш гаманець піснями Кендріка Ламара.
Також у випуску:
Ми так часто критикували українські дороги, що одна з них навіть майже зжерла авто.
Антени мобільного зв'язку випромінюють мобільну радіацію! Біла Криниця — місто, вільне від радіації, бо тут не дають встановлювати антени.
Хто переміг на Євробаченні та до чого тут Петро Порошенко?
Гість студії: Blooms Corda
Джерело: 24 Канал
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