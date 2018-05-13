Саркастичні новини від Щура. Президентські вибори та рейтинги. Чудодійний Мультян

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – за результатами соціологічного опитування, соціологічне опитування увійшло в п'ятірку кандидатів у президента та обійшло Петра Порошенка. Володимир Мунтян із церкви Відродження, який лікує гепатит, енурез та ваш гаманець піснями Кендріка Ламара.

Також у випуску:

Ми так часто критикували українські дороги, що одна з них навіть майже зжерла авто.

Антени мобільного зв'язку випромінюють мобільну радіацію! Біла Криниця — місто, вільне від радіації, бо тут не дають встановлювати антени.

Хто переміг на Євробаченні та до чого тут Петро Порошенко?

Гість студії: Blooms Corda