Саркастические новости от Щура. Пуповина Бабченко. Сатанинские ритуалы для политиков

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – поскольку физически перерезать ленточку на Бабченко Президент Порошенко не мог, ему пришлось это сделать на словах, перерезав пуповину украинской нации. Телеканал "1+1" показал в программе "Украинские сенсации" типа расследование о черных магах и экзорцистах, услугами которых пользуются украинские политики.

Также в выпуске: В Днепре появилась виртуальная "ничейная" дорога. Эпическая сага о Киевском метрополитене №3: как должно работать метро для человека с инвалидностью. Тяжкий труд охотника: Москаль в костюме маршала охотничьих войск на сцене в Закарпатье. Роман Григорьев: настоящая современная опера тоже имеет свой апгрейд. Нет – наркорекламе на стенах домов, да – наркорекламе в телесюжетах. Гость студии: Кашляющий Эд.