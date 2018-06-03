Саркастические новости от Щура. Пуповина Бабченко. Сатанинские ритуалы для политиков
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – поскольку физически перерезать ленточку на Бабченко Президент Порошенко не мог, ему пришлось это сделать на словах, перерезав пуповину украинской нации. Телеканал "1+1" показал в программе "Украинские сенсации" типа расследование о черных магах и экзорцистах, услугами которых пользуются украинские политики.
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