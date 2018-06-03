00:18
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
27°C 13°C
  • вторник
    24°C 14°C
  • среда
    17°C 10°C
  • четверг
    22°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Саркастические новости от Щура. Пуповина Бабченко. Сатанинские ритуалы для политиков

69 Читати новину українською
#@)₴?$0 с Майклом Щуром
#@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – поскольку физически перерезать ленточку на Бабченко Президент Порошенко не мог, ему пришлось это сделать на словах, перерезав пуповину украинской нации. Телеканал "1+1" показал в программе "Украинские сенсации" типа расследование о черных магах и экзорцистах, услугами которых пользуются украинские политики.

Также в выпуске:

В Днепре появилась виртуальная "ничейная" дорога.

Эпическая сага о Киевском метрополитене №3: как должно работать метро для человека с инвалидностью.

Тяжкий труд охотника: Москаль в костюме маршала охотничьих войск на сцене в Закарпатье.

Роман Григорьев: настоящая современная опера тоже имеет свой апгрейд.

Нет – наркорекламе на стенах домов, да – наркорекламе в телесюжетах.

Гость студии: Кашляющий Эд.

 

 

Теги: Новости Украины Петр Порошенко #@)₴?$0 с Майклом Щуром "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 3 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
3 июня, 22:10 "Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 468
Главные новости 3 июня: победа Украины над Албанией и трагические ДТП
3 июня, 21:55 Главные новости 3 июня: победа Украины над Албанией и трагические ДТП
162
Самые смешные мемы недели:
3 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: "воскрешение" Бабченко и кот-бодибилдер
233
Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры,
3 июня, 19:30 Топ-5 видео недели: гибель девочки на Донбассе, ужасные детали жизни Гуры, "убийство" Бабченко
149
Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
3 июня, 19:02 Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
Злой Одессит 1057
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук