Саркастичні новини від Щура. Пуповина Бабченка. Сатанинські ритуали для політиків
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – оскільки фізично перерізати стрічку на Бабченкові Президент Порошенко не міг, йому довелось це зробити на словах, перерізавши пуповину українській нації. Телеканал "1+1" показав у програмі "Українські сенсації" типу розслідування про чорних магів та екзорцистів, послугами яких користуються українські політики.
Також у випуску:
У Дніпрі з'явилась віртуальна "нічийна" дорога.
Епічна сага про Київський метрополітен №3: як має працювати метро для людини з інвалідністю.
Тяжка праця мисливця: Москаль у костюмі маршала мисливських військ на сцені у Закарпатті.
Роман Григорів: справжня сучасна опера теж має свій абгрейт.
Ні – наркорекламі на стінах будинків, "так" – наркорекламі в телевізійних сюжетах.
Гість студії: Кашляючий Ед.