Саркастичні новини від Щура. Пуповина Бабченка. Сатанинські ритуали для політиків

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – оскільки фізично перерізати стрічку на Бабченкові Президент Порошенко не міг, йому довелось це зробити на словах, перерізавши пуповину українській нації. Телеканал "1+1" показав у програмі "Українські сенсації" типу розслідування про чорних магів та екзорцистів, послугами яких користуються українські політики.

Також у випуску: У Дніпрі з'явилась віртуальна "нічийна" дорога. Епічна сага про Київський метрополітен №3: як має працювати метро для людини з інвалідністю. Тяжка праця мисливця: Москаль у костюмі маршала мисливських військ на сцені у Закарпатті. Роман Григорів: справжня сучасна опера теж має свій абгрейт. Ні – наркорекламі на стінах будинків, "так" – наркорекламі в телевізійних сюжетах. Гість студії: Кашляючий Ед.