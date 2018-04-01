Саркастические новости от Щура. Зрада "Богдана". Прогулка бабушки на автомате

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – украинская корпорация "Богдан" на 5 году войны закупает детали для украинского троллейбуса у российской компании. В Днепре бабушка хотела купить витамины Б-12, но перепутала и взяла автоматическую винтовку М-16.

Также в выпуске: Мосийчук отбивает коров у Ляшко. Тайна похищенного чая. На Полтавщине женщины уже третий год самостоятельно борются с преступностью. На 27 году независимости украинцы наконец получили удовольствие. Инклюзия с Дмитрием Щебетюком. Гость студии: Леди Джанк