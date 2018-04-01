Саркастические новости от Щура. Зрада "Богдана". Прогулка бабушки на автомате
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – украинская корпорация "Богдан" на 5 году войны закупает детали для украинского троллейбуса у российской компании. В Днепре бабушка хотела купить витамины Б-12, но перепутала и взяла автоматическую винтовку М-16.
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Гость студии: Леди Джанк
Источник: 24 Канал
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