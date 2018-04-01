Саркастичні новини від Щура. Зрада "Богдана". Прогулянка бабусі на автоматі
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – українська корпорація "Богдан" на 5 році війни закуповує деталі для українського тролейбусу у російської компанії. У Дніпрі бабуся хотіла купити вітаміни Б-12, але переплутала і взяла автоматичну рушницю М-16.
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Гість студії: Леді Джанк
Джерело: 24 Канал
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