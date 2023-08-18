Об этом 24 Каналу рассказал журналист, кандидат политических наук, Франция Максим Соколов. По его мнению, биография экс-президента Франции дает достаточное объяснение, почему он высказал антиукраинские тезисы в своем последнем интервью.

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Прислушиваются ли во Франции к словам экс-президента

Саркози не оказывает существенного влияния на французскую политику. Однако его голосу прислушиваются избиратели Республиканской партии, которую в 2022 году поддержало около 5% французов.

Подавляющее же большинство граждан Франции поддерживают Украину в борьбе с Россией, и именно на мнение этого большинства ориентируется Эммануэль Макрон.

Саркози – это просто скандальная персона, говорящая много острых вещей. Именно поэтому журналисты любят брать у него интервью,

– убежден политолог.

Саркози боится Путина

Для того чтобы знать внутренние убеждения Саркози, нужно проверить его на детекторе лжи. Ведь даже если человек публично заявляет о своих убеждениях, далеко не факт, об этих словах искренни.

"Можно делать собственные выводы относительно того, какие мотивы были у Саркози для такого высказывания об Украине. Однако есть очень показательная история его взаимоотношений с Владимиром Путиным, которая многое объясняет", – отмечает Соколов.

В 2007 году, когда Саркози только что пришел к власти, произошло событие, существенно повлиявшее на него. На личной встрече с Путиным французский политик поднял проблемы прав человека в России, в частности – репрессии против чеченцев и убийство журналистки Анны Политковской.

В ответ на это Путин предупредил Саркози, что раздавит его, если к нему будут говорить в таком тоне. Это произошло на саммите G8, и после встречи французский президент выглядел очень испуганно. Уже в следующем году французский президент совместно с Ангелой Меркель заблокировал план действий по членству в НАТО для Украины и Грузии.

Максим Соколов о фигуре Николя Саркози: смотрите видео

Как изменили Саркози угрозы Путина

После поражения на выборах в 2012 году Саркози на три года отошел от политики, но по возвращении резко изменил свою риторику в отношении Украины и России. Если раньше он видел Украину членом Евросоюза, то в 2015 году он неожиданно заявил о "легитимности" псевдореферендума в Крыму.

В конце концов, в 2021 году Саркози осудили за коррупцию и торговлю влиянием. В одном из эпизодов этого дела фигурировала российская "страховая компания", выплатившая экс-президенту Франции 3 млн евро за его лоббистские услуги.

Что именно сказал Саркози об Украине