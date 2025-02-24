Сменили позицию: Трампа может ждать неприятный "сюрприз" в Саудовской Аравии

Страны арабского мира, в частности Саудовская Аравия, которая стала площадкой для переговоров между Россией и США, занимают более нейтральную позицию относительно войны в Украине. Впрочем, по вопросам безопасности главным союзником Эр-Рияда остается Вашингтон.

Однако из последних заявлений видно, что риторика саудитов кардинально изменилась. Об этом 24 Каналу сказал эксперт по украинско-арабским отношениям, главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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Чем Трамп разочаровал саудитов

До прихода Дональда Трампа саудиты заявляли, что готовы занимать серьезную роль медиатора и предоставлять площадку для переговоров, а также давить на все стороны, в частности на Россию, чтобы склонить их к миру. Однако с первого дня президентства Трампа все прекратилось, ведь Саудовскую Аравию не устраивает подход действующего президента США.

Саудовская Аравия игнорирует заявления в адрес Трампа по Украине прежде всего из-за того, что это не их война. В то же время Трампа ждет другой "сюрприз",

– сказал эксперт по украинско-арабским отношениям.

По его словам, кроме встречи с Владимиром Путиным по Крыму, Украины и Китая, у Трампа еще будет встреча с арабским миром по Сектору Газы, ведь, они считают, что план переселения палестинцев – это этнические чистки.

По моему мнению, Трампа ждет поражение на Ближнем Востоке, в Канаде, Мексике и Украине. Саудовская Аравия просто предоставит площадку, но она не будет склонять и уговаривать кого-то из сторон. Тем более они понимают, что Украину не устраивает позиция Трампа,

– отметил Фараджаллах.

К тому же они до сих пор шокированы действиями Трампа и тем, как сейчас президент США ведет себя со своими союзниками, в частности Европой и Украиной. Это существенно портит репутацию американцев в странах Ближнего Востока, с которыми Трамп хотел собрать коалицию против Ирана.

Уже не будет никакой коалиции, потому что арабы видят, что Штаты могут бросить своих в любой момент,

– убежден эксперт по украинско-арабским отношениям.

К слову, президент США заявил, что намерен приобрести и владеть Сектором Газы. Кроме того, по словам Трампа, перемещение части палестинского населения, в частности в Иорданию, Египет и другие арабские страны, из разрушенного войной Сектора Газа могло бы "навести порядок" в этом регионе.

Ряд арабских стран, а также Лига арабских государств выступили против предложения президента Трампа массово переселить палестинцев из Газы в Египет и Иорданию.