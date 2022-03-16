Саудовская Аравия рассматривает оплату юанями вместо долларов для продажи нефти Китаю, – СМИ

В СМИ сообщают, что Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Пекином относительно продажи части своей нефти Китаю в юанях.

Согласно информации от The Wall Street Journal, переговоры с Китаем о нефтяных контрактах касаемо цены в юанях проходили в течение 6 лет. Однако в 2022 году они значительно ускорились.

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Известно, что Китай покупает больше 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия.

"Если бы цена была указана в юанях, эти продажи укрепили бы положение китайской валюты. Саудовская Аравия также рассматривает возможность включения деноминированных в юанях фьючерсных контрактов", – сообщили в The Wall Street Journal.

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