Саудовская Аравия осуществила самое большое за два десятилетия повышение цен на экспорт сырой нефти. Таким образом страна фактически отменила скидки, которые предоставила во время ценовой войны с Россией.

Такое решение в государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco приняли через сутки после совещания ОПЕК+, где договорились продолжить на июль действие соглашения о сокращении объемов добычи нефти. Об этом рассказали в издании Bloomberg.

О результатах заседания ОПЕК+ Будут ли добычу нефти сокращать и в дальнейшем

Рынок нефти, напомним, ощутил кризис и ценовой обвал из-за конфликта России и Саудовской Аравии в марте 2020 и коронавируса. Сейчас он начал постепенно восстанавливаться. Например, цена нефти Brent в пятницу, 5 июня, превысила 40 долларов за баррель – впервые после марта.

Саудовская Аравия подняла цены на нефть

В марте 2020 Саудовская Аравия пошла на конфликт с Россией, ведь никак не удавалось достичь договоренности о сокращении объемов производства нефти в условиях уменьшения на нее спроса из-за пандемии COVID-19. Тогда саудиты уменьшили цены до самых низких показателей за три десятилетия.

В апреле ОПЕК+ (страны ОПЕК и другие экспортеры нефти за пределами организации) после мартовского обвала цен договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти (почти на 10 миллионов баррелей в день.).

Теперь Саудовская Аравия решила "сыграть" на росте спроса на нефть в Азии , особенно в Китае, и поднять цены на все сорта на 5,6 – 7,3 доллара за баррель. Причем рынок был готов разве что до 4. Вырастут цены и для покупателей аравийской нефти в других регионах мира.