Саудівська Аравія здійснила найбільше за два десятиліття підняття цін на експорт сирої нафти. У такий спосіб країна фактично скасувала знижки, які надавала під час цінової війни з Росією.

Таке рішення у державній компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco ухвалили через добу після наради ОПЕК+, де домовилися продовжити на липень дію угоди про скорочення обсягів видобування нафти. Про це розповіли у виданні Bloomberg.

Про результати засідання ОПЕК+ Чи видобування нафти скорочуватимуть і надалі

Ринок нафти, нагадаємо, зазнав кризи та цінового обвалу через конфлікт Росії й Саудівської Аравії у березні 2020 та коронавірус. Зараз він почав поступово відновлюватися. Наприклад, ціна нафти Brent у п'ятницю, 5 червня, сягнула понад 40 доларів за барель – вперше після березня.

Саудівська Аравія підняла ціни на нафту

У березні 2020 Саудівська Аравія пішла на конфлікт із Росією, адже ніяк не вдавалося досягнути домовленості про скорочення обсягів виробництва нафти в умовах зменшення на неї попиту через пандемію COVID-19. Тоді саудити зменшили ціни до найнижчих показників за три десятиліття.

У квітні ОПЕК+ (країни ОПЕК та інші експортери нафти з-поза меж організації) після березневого обвалу цін домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти (у майже 10 мільйонів барелів на день.).

Тепер Саудівська Аравія вирішила "зіграти" на зростанні попиту на нафту в Азії, особливо у Китаї, й підняти ціни на усі сорти на 5,6 – 7,3 долара за барель. Причому ринок був готовий хіба до 4. Зростуть ціни й для покупців аравійської нафти в інших регіонах світу.

Що важливо, стрибок цін фактично скасовує майже всі знижки, які раніше Королівство зробило під час цінової війни з Росією.