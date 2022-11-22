Саудовская Аравия выиграла 4 матч чемпионата мира в своей истории: статистика выступлений

Саудовская Аравия в своей дебютной игре на Чемпионате мира-2022 сенсационно обыграла фаворита турнира сборную Аргентины. Что интересно, истории саудов это всего четвертая победа на чемпионатах мира.

О том, как сборная Саудовской Аравии выступала на Мундиалях, рассказывает 24 канал.

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Исторический дебют

В 1994 году Саудовская Аравия впервые в своей футбольной истории квалифицировалась на чемпионат мира. Турнир как раз проходил в Соединенных Штатах Америки.

Дебютанту попалась довольно сложная группа, в которой зажигали Нидерланды и Бельгия. Четвертой командой было Марокко – тоже далеко не самый простой соперник.

Дубютную для себя игру Саудовская Аравия проиграла – 2:1 уступила Нидерландам. Впрочем, уже во втором туре команда с Аравийского полуострова обыграла Марокко – тоже 2:1.

В решающем туре была игра против Бельгии, которая, казалось бы, станет последней для Саудовской Аравии на турнире. После гола Саида Аль-Овайрана уже на 5 минуте встречи сауды смогли устоять почти 90 минут и удержать собственные ворота "сухими".

Но уже в 1/8 Саудовская Аравия уступила со счетом 1:3 в игре против Швеции, которая впоследствии стала бронзовым призёром форума того времени. Пока участие в 1/8 финала так и остается величайшим достижением Саудовской Аравии.

Четверть века позора

Казалось бы, после удачного дебюта Саудовская Аравия могла рассчитывать на более или менее успешные выступления на предстоящих турнирах. Впрочем, за следующие 24 года команда не смогла хотя бы выиграть одну игру в рамках чемпионата мира.

В 1998 году Саудовская Аравия заняла четвёртое место в группе, проиграв Франции (4:0) и Дании (1:0). И получила только одно очко в игре против ЮАР (2:2).

В 2002 году провал был просто невероятным. Команда покинула турнир, не забив хотя бы одного гола. Зато пропустила сразу 12. Сауды проиграли Ирландии (3:0), Камеруну (1:0) и Германии (8:0).

Чемпионат мира в Германии 2006 года был немного лучше, но лишь немного. Саудовская Аравия снова была четвертой с 1 очком после поражений от Украины (4:0) и Испании (1:0), а также ничьей против Туниса (2:2).

В 2010 и 2014 годах Саудовская Аравия даже не квалифицировалась на турнир. Еще один шанс у команды появился в 2018 году, когда чемпионат мира проходил в России.

Там сауды хотя бы смогли выиграть на чемпионате мира впервые за 24 года. Команда заняла третье место в группе после поражения от России (5:0) и Уругвая (1:0), а также победы против Египта (2:1).

Статистика выступлений на ЧМ