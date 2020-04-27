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      Саудовская Аравия ослабляет карантин: заработают торговые центры и заводы

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      Саудовская Аравия ослабляет карантин – детали – 24 канал
      Саудовская Аравия ослабляет карантин / Al Jazeera

      В Саудовской Аравии решили ослабить карантинные меры, которые ввели из-за вспышки коронавируса. В частности, с 29 апреля откроют двери для посетителей торговые центры и начнут работать предприятия розничной и оптовой торговли.

      Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд принял решение сократить продолжительность комендантского часа во всех регионах страны с 17:00 до 09:00 по местному времени. Такой режим будет действовать с 26 апреля по 13 мая, информирует DW.

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      С 29 апреля смогут открыться в стране торговые центры, а также предприятия розничной и оптовой торговли. Заводы и строительные компании возобновят работу.

      Ослабление карантина будет действовать в течение двух недель.

      Отметим, что заведения общественного питания, спортивные клубы, кинотеатры и салоны красоты в Саудовской Аравии останутся закрыты.

      Ослабление карантина не касается Мекки – центра паломничества мусульман. Здесь, как и ранее, действует строгий комендантский час – круглосуточно.

      По состоянию на 27 апреля в Саудовской Аравии коронавирус диагностировали у 17 522 человек, 139 случаев – летальные, более 2 тысяч человек выздоровели.

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      Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Саудовская Аравия Коронавирус COVID-19
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