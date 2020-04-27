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      Саудівська Аравія послаблює карантин: запрацюють торгові центри та заводи

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      Саудівська Аравія послаблює карантин – деталі – 24 канал
      Саудівська Аравія послаблює карантин / Al Jazeera

      У Саудівській Аравії вирішили послабити карантинні заходи, які запровадили через спалах коронавірусу. Зокрема, з 29 квітня відкриють двері для відвідувачів торгові центри та почнуть працювати підприємства роздрібної та оптової торгівлі.

      Король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд ухвалив рішення скоротити тривалість комендантської години у всіх регіонах країни з 17:00 до 09:00 за місцевим часом. Такий режим буде діяти з 26 квітня по 13 травня, інформує DW.

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      З 29 квітня зможуть відкритися в країні торгові центри, а також підприємства роздрібної та гуртової торгівлі. Заводи і будівельні компанії відновлять роботу.

      Послаблення карантину діятиме протягом двох тижнів.

      Зазначимо, що заклади громадського харчування, спортивні клуби, кінотеатри та салони краси у Саудівській Аравії залишаться закриті.

      Послаблення карантину не стосується Мекки – центру паломництва мусульман. Тут, як і раніше, діє строга комендантська година – цілодобово.

      Станом на 27 квітня у Саудівській Аравії коронавірус діагностували у 17 522 людей, 139 випадків – летальні, понад 2 тисячі осіб одужали.

      чому варто лишатись вдома
      Чому варто залишатись вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Саудівська Аравія Коронавірус COVID-19
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