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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Ізраїлі пом'якшують карантин: які заборони скасують

      - Читать новость на русском
      В Ізраїлі пом'якшують карантин / unsplash.com

      Уряд Ізраїлю оголосив про пом'якшення режиму карантину, який запровадили через поширення коронавірусу у країні. Деякі заборони скасують з неділі, 12 квітня.

      Послаблення карантину є незначними, адже COVID-19 і досі вирує в Ізраїлі, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на тамтешні ЗМІ.

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      Які заборони скасують в Ізраїлі

      • Громадський транспорт почне працювати з 5:30 ранку, а не з 8:00, як планувалося раніше. Це робиться для того, щоб співробітники організацій і підприємств, які не мають можливості працювати віддалено і вимушені їздити на роботу, могли вчасно добиратися до робочого місця.
      • Влада затвердила правила відстрочки виплати штрафів за порушення карантину.

      До слова, раніше громадський транспорт в Ізраїлі взагалі не функціонував, працювали лише таксі й служби доставки. Натомість решта обмежень поки що залишаються у силі.

      Які обмеження продовжать діяти

      • В Ізраїлі можна виходити з дому на короткі прогулянки, за покупками у продуктовий магазин і в аптеку.
      • На вулиці людям наказано дотримуватися дистанції з іншим не менше двох метрів і носить маски, або іншим чином прикривати ніс і рот.
      • З 12 квітня, після відновлення роботи громадського транспорту, носіння масок в громадських місцях стане обов'язковим.
      • Тривалі далекі прогулянки заборонені, без крайньої потреби не можна залишати своє місто або населений пункт.
      • Роботодавцям, чиї співробітники продовжують їздити на роботу, наказано допускати до робочих місць не більше 15% співробітників.

      Крім того, джерело в уряді заявили порталу Ynet, що після свята Песаха, яке почалося цьогоріч 8 квітня і триватиме до 16 квітня, в країні почнуть "поступово звільняти ринок від обмежень".

      Люди будуть поступово повертатися на робочі місця, дотримуючись запобіжних заходів. Торгові центри, кафе і ресторани будуть закриті. Потім почнуть працювати торгові центри – без продуктових супермаркетів. Поступово почнуть відкриватися магазини,
      – мовиться у повідомленні.

      Коронавірус в Ізраїлі: що відомо

      • Станом на 10 квітня в Ізраїлі на коронавірус захворіли 10 095 людей, з них померли 95 хворих, втім одужати вдалося 1 061 людині.
      • Уряд запровадив жорсткий карантин у країні, зокрема закрили всі синагоги, мечеті та церкви.
      • З 19 березня іноземцям заборонили в'їзд до країни. Запровадили режим надзвичайної ситуації.
      • Ізраїльтянам заборонено залишати свої будинки, за винятком короткого списку допустимих причин. Вулиці патрулює поліція та військовослужбовці.
      • Штраф за порушення режиму карантину – приблизно 1400 доларів США.​

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус COVID-19 Поліція Штрафи Транспорт Новини Ізраїля
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