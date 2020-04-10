В Ізраїлі пом'якшують карантин: які заборони скасують
Уряд Ізраїлю оголосив про пом'якшення режиму карантину, який запровадили через поширення коронавірусу у країні. Деякі заборони скасують з неділі, 12 квітня.
Послаблення карантину є незначними, адже COVID-19 і досі вирує в Ізраїлі, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на тамтешні ЗМІ.
Важливо Перекриті міста, комендантська година і дефіцит яєць: як Ізраїль готується святкувати Песах
Які заборони скасують в Ізраїлі
- Громадський транспорт почне працювати з 5:30 ранку, а не з 8:00, як планувалося раніше. Це робиться для того, щоб співробітники організацій і підприємств, які не мають можливості працювати віддалено і вимушені їздити на роботу, могли вчасно добиратися до робочого місця.
- Влада затвердила правила відстрочки виплати штрафів за порушення карантину.
До слова, раніше громадський транспорт в Ізраїлі взагалі не функціонував, працювали лише таксі й служби доставки. Натомість решта обмежень поки що залишаються у силі.
Які обмеження продовжать діяти
- В Ізраїлі можна виходити з дому на короткі прогулянки, за покупками у продуктовий магазин і в аптеку.
- На вулиці людям наказано дотримуватися дистанції з іншим не менше двох метрів і носить маски, або іншим чином прикривати ніс і рот.
- З 12 квітня, після відновлення роботи громадського транспорту, носіння масок в громадських місцях стане обов'язковим.
- Тривалі далекі прогулянки заборонені, без крайньої потреби не можна залишати своє місто або населений пункт.
- Роботодавцям, чиї співробітники продовжують їздити на роботу, наказано допускати до робочих місць не більше 15% співробітників.
Крім того, джерело в уряді заявили порталу Ynet, що після свята Песаха, яке почалося цьогоріч 8 квітня і триватиме до 16 квітня, в країні почнуть "поступово звільняти ринок від обмежень".
Люди будуть поступово повертатися на робочі місця, дотримуючись запобіжних заходів. Торгові центри, кафе і ресторани будуть закриті. Потім почнуть працювати торгові центри – без продуктових супермаркетів. Поступово почнуть відкриватися магазини,
– мовиться у повідомленні.
Коронавірус в Ізраїлі: що відомо
- Станом на 10 квітня в Ізраїлі на коронавірус захворіли 10 095 людей, з них померли 95 хворих, втім одужати вдалося 1 061 людині.
- Уряд запровадив жорсткий карантин у країні, зокрема закрили всі синагоги, мечеті та церкви.
- З 19 березня іноземцям заборонили в'їзд до країни. Запровадили режим надзвичайної ситуації.
- Ізраїльтянам заборонено залишати свої будинки, за винятком короткого списку допустимих причин. Вулиці патрулює поліція та військовослужбовці.
- Штраф за порушення режиму карантину – приблизно 1400 доларів США.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Коронавірус в Україні: у яких областях рекомендують не виходити на вулицюсьогодні , 17:30
-
Трагічна пожежа на Київщині: загинули троє малюків – фото, відеосьогодні , 17:40
-
Чоловік спалив 9 гектарів заповідника "Долина нарцисів" на Закарпатті: що йому загрожуєсьогодні , 16:33
-
Аваков назвав справу проти Чорновол ганебною: як відреагували у ДБРсьогодні , 20:16
-
Комендантська година без введення надзвичайного стану: чи законно цесьогодні , 18:04
-
У російській колонії стався бунт через побої, 18 в'язнів порізали собі вени: відеосьогодні , 20:41