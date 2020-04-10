В Ізраїлі пом'якшують карантин: які заборони скасують

Уряд Ізраїлю оголосив про пом'якшення режиму карантину, який запровадили через поширення коронавірусу у країні. Деякі заборони скасують з неділі, 12 квітня.

Послаблення карантину є незначними, адже COVID-19 і досі вирує в Ізраїлі, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на тамтешні ЗМІ.

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Які заборони скасують в Ізраїлі

Громадський транспорт почне працювати з 5:30 ранку, а не з 8:00, як планувалося раніше. Це робиться для того, щоб співробітники організацій і підприємств, які не мають можливості працювати віддалено і вимушені їздити на роботу, могли вчасно добиратися до робочого місця.

з 5:30 ранку, а не з 8:00, як планувалося раніше. Це робиться для того, щоб співробітники організацій і підприємств, які не мають можливості працювати віддалено і вимушені їздити на роботу, могли вчасно добиратися до робочого місця. Влада затвердила правила відстрочки виплати штрафів за порушення карантину.

До слова, раніше громадський транспорт в Ізраїлі взагалі не функціонував, працювали лише таксі й служби доставки. Натомість решта обмежень поки що залишаються у силі.

Які обмеження продовжать діяти

В Ізраїлі можна виходити з дому на короткі прогулянки, за покупками у продуктовий магазин і в аптеку.

На вулиці людям наказано дотримуватися дистанції з іншим не менше двох метрів і носить маски, або іншим чином прикривати ніс і рот.

З 12 квітня, після відновлення роботи громадського транспорту, носіння масок в громадських місцях стане обов'язковим.

Тривалі далекі прогулянки заборонені, без крайньої потреби не можна залишати своє місто або населений пункт.

Роботодавцям, чиї співробітники продовжують їздити на роботу, наказано допускати до робочих місць не більше 15% співробітників.

Крім того, джерело в уряді заявили порталу Ynet, що після свята Песаха, яке почалося цьогоріч 8 квітня і триватиме до 16 квітня, в країні почнуть "поступово звільняти ринок від обмежень".

Люди будуть поступово повертатися на робочі місця, дотримуючись запобіжних заходів. Торгові центри, кафе і ресторани будуть закриті. Потім почнуть працювати торгові центри – без продуктових супермаркетів. Поступово почнуть відкриватися магазини,

– мовиться у повідомленні.

Коронавірус в Ізраїлі: що відомо

Станом на 10 квітня в Ізраїлі на коронавірус захворіли 10 095 людей, з них померли 95 хворих, втім одужати вдалося 1 061 людині.

Уряд запровадив жорсткий карантин у країні, зокрема закрили всі синагоги, мечеті та церкви.

З 19 березня іноземцям заборонили в'їзд до країни. Запровадили режим надзвичайної ситуації.

Ізраїльтянам заборонено залишати свої будинки, за винятком короткого списку допустимих причин. Вулиці патрулює поліція та військовослужбовці.

Штраф за порушення режиму карантину – приблизно 1400 доларів США.​



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу