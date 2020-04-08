Перекриті міста, комендантська година і дефіцит яєць: як Ізраїль готується святкувати Песах

В Ізраїлі на одне з найбільших іудейських свят – Песах – запровадили комендантську годину, повністю заборонили громадський транспорт та перекрили міста. Людям не можна виходити з дому, адже саме на цей час припадають найактивніші святкові обряди.

В країні посилили карантин, аби кількість людських контактів не збільшилася під час свят. Про це в коментарі 24 каналу розповів журналіст Сергій Ауслендер, який наразі перебуває в Ізраїлі.

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За його словами, спочатку люди обурювалися, однак згодом владі вдалося донести важливість заходів безпеки до своїх громадян.

► Заборони на Песах

Журналіст пояснив, що Песах заведено зустрічати пишним застіллям з друзями та родичами, але зараз вперше за історію цього свята накладено пряму заборону на масові святкування. Збиратися можуть тільки ті, хто живе під одним дахом в одній квартирі.

Ауслендер додав, що також заборонено пересуватися між містами, вже стоять блокпости на виїздах з міста. Це діє з вечора 7 квітня та до 6 ранку 10 квітня.

Журналіст пояснив фото у соцмережах про черги до магазинів в Ізраїлі: вони з'являються не через ажіотаж, а через заходи безпеки – адже до магазину пускають лише певну кількість відвідувачів. Окрім того, зараз люди закуповують продукти на свята, адже на найближчу добу вводять комендантську годину, і не можна буде виходити з дому в принципі – хіба що вигуляти собаку до 100 метрів від дому. Повну заборону покидати дім – тобто комендантську годину – вводять з 15:00 8 квітня і до 9 ранку 9 квітня.

Також з 7 квітня і до 8 ранку 12 квітня не працюватиме громадський транспорт, включно з таксі. Припинили всі комерційні перельоти, залишили тільки для життєво важливих місій. "Наприклад зараз прилетів літак з Південної Кореї, який доставив реагенти для проведення тестів на коронавірус. У нас почали закінчуватися, тому в терміновому порядку вдалося придбати", – зазначив журналіст.

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► Дефіцит курячих яєць

Також стало відомо, що перед Песахом в Ізраїлі почався дефіцит курячих яєць. Зараз там намагаються їх замовити навіть в України.

"На свято Песах в Ізраїлі заведено використовувати курячі яйця для обрядів. І зараз у нас з ними дійсно проблема. Я дві доби в магазинах шукав, зрештою – знайшов. Тому так, у нас дефіцит курячих яєць – місцеві фермери не справляються. У нас терміново замовили яйця з Португалії, наскільки я знаю – то вели перемовини і з Україною, щоб їх доставляли сюди літаками", – розповів Ауслендер.

Що таке Песах Песах – це єврейська Пасха, яка припадає у 2020 році на середу, 8 квітня. Це свято свободи, встановлене на честь виходу євреїв від рабства з Єгипту. Свято символізує оновлення світу та звільнення людини.

► Кількість хворих та коли послаблять карантин

Журналіст розповів і про хорошу динаміку: число хворих кожного дня в порівнянні з попереднім не йде на приріст.

Це попри те, що кількість тестів збільшується. Тобто крива захворюваності, якою дуже лякали, в нас дуже плавна. В деякі дні навіть відмічено зниження виявлення числа хворих. Влада говорить, що, ймовірніше за все, зараз ми проходимо пік епідемії. І якщо така динаміка збережеться, то, в принципі, через 10 – 14 днів можна буде говорити про послаблення карантину.

– підкреслив Ауслендер.

Наразі в Ізраїлі 9400 хворих, приблизно 200 людей на апаратах штучної вентиляції легень та 71 людина померла.

Дивіться відеокоментар журналіста Сергія Асулендера про ситуацію в Ізраїлі: