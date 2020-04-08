12:38
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Перекриті міста, комендантська година і дефіцит яєць: як Ізраїль готується святкувати Песах

      -
      Ізраїль / John T, Unsplash

      В Ізраїлі на одне з найбільших іудейських свят – Песах – запровадили комендантську годину, повністю заборонили громадський транспорт та перекрили міста. Людям не можна виходити з дому, адже саме на цей час припадають найактивніші святкові обряди.

      В країні посилили карантин, аби кількість людських контактів не збільшилася під час свят. Про це в коментарі 24 каналу розповів журналіст Сергій Ауслендер, який наразі перебуває в Ізраїлі.

      До теми Песах 2020: дата і що відомо про це єврейське свято

      За його словами, спочатку люди обурювалися, однак згодом владі вдалося донести важливість заходів безпеки до своїх громадян.

      ► Заборони на Песах

      Журналіст пояснив, що Песах заведено зустрічати пишним застіллям з друзями та родичами, але зараз вперше за історію цього свята накладено пряму заборону на масові святкування. Збиратися можуть тільки ті, хто живе під одним дахом в одній квартирі.

      Ауслендер додав, що також заборонено пересуватися між містами, вже стоять блокпости на виїздах з міста. Це діє з вечора 7 квітня та до 6 ранку 10 квітня.

      Журналіст пояснив фото у соцмережах про черги до магазинів в Ізраїлі: вони з'являються не через ажіотаж, а через заходи безпеки – адже до магазину пускають лише певну кількість відвідувачів. Окрім того, зараз люди закуповують продукти на свята, адже на найближчу добу вводять комендантську годину, і не можна буде виходити з дому в принципі – хіба що вигуляти собаку до 100 метрів від дому. Повну заборону покидати дім – тобто комендантську годину – вводять з 15:00 8 квітня і до 9 ранку 9 квітня.

      Також з 7 квітня і до 8 ранку 12 квітня не працюватиме громадський транспорт, включно з таксі. Припинили всі комерційні перельоти, залишили тільки для життєво важливих місій. "Наприклад зараз прилетів літак з Південної Кореї, який доставив реагенти для проведення тестів на коронавірус. У нас почали закінчуватися, тому в терміновому порядку вдалося придбати", – зазначив журналіст.

      Цікаво Лікар з Ізраїля, який захворів на коронавірус, розповів про свій стан

      ► Дефіцит курячих яєць

      Також стало відомо, що перед Песахом в Ізраїлі почався дефіцит курячих яєць. Зараз там намагаються їх замовити навіть в України.

      "На свято Песах в Ізраїлі заведено використовувати курячі яйця для обрядів. І зараз у нас з ними дійсно проблема. Я дві доби в магазинах шукав, зрештою – знайшов. Тому так, у нас дефіцит курячих яєць – місцеві фермери не справляються. У нас терміново замовили яйця з Португалії, наскільки я знаю – то вели перемовини і з Україною, щоб їх доставляли сюди літаками", – розповів Ауслендер.

      Що таке Песах Песах – це єврейська Пасха, яка припадає у 2020 році на середу, 8 квітня. Це свято свободи, встановлене на честь виходу євреїв від рабства з Єгипту. Свято символізує оновлення світу та звільнення людини.

      ► Кількість хворих та коли послаблять карантин

      Журналіст розповів і про хорошу динаміку: число хворих кожного дня в порівнянні з попереднім не йде на приріст.

      Це попри те, що кількість тестів збільшується. Тобто крива захворюваності, якою дуже лякали, в нас дуже плавна. В деякі дні навіть відмічено зниження виявлення числа хворих. Влада говорить, що, ймовірніше за все, зараз ми проходимо пік епідемії. І якщо така динаміка збережеться, то, в принципі, через 10 – 14 днів можна буде говорити про послаблення карантину.
      – підкреслив Ауслендер.

      Наразі в Ізраїлі 9400 хворих, приблизно 200 людей на апаратах штучної вентиляції легень та 71 людина померла.

      Дивіться відеокоментар журналіста Сергія Асулендера про ситуацію в Ізраїлі:

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Ізраїля
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:52 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 21135
      сьогодні , 06:25 Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
      Новини України 22785
      сьогодні , 07:20 Життя після коронавірусу: як пандемія змінить подорожі
      Новини світу 4526
      сьогодні , 10:01 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 208855
      сьогодні , 12:14 COVID-19 у Києві: захворіли вже 294 людини
      Здорове життя 10468
      сьогодні , 10:44 Антирекорд у світі: за добу у США від коронавірусу померло 1736 людей
      Лікування 21052
      сьогодні , 11:16 Офіс генпрокурора відкрив справи проти Гео Лероса: у чому його звинувачують
      Новини України 4854
      сьогодні , 07:39 Трамп допустив припинення фінансування ВООЗ: причина
      Новини світу 4566
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Від бідних до багатих: карантин наодинці з Україною, яку створили
      Павло Казарін
      сьогодні , 10:33 Як і де можна займатися спортом під час карантину
      Ігор Саджениця
      Залиште відгук