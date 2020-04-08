Перекрыты города, комендантский час и дефицит яиц: как Израиль готовится праздновать Песах

В Израиле на один из крупнейших иудейских праздников – Песах – ввели комендантский час, полностью запретили общественный транспорт и перекрыли города. Людям нельзя выходить из дома, ведь именно на это время приходятся самые активные праздничные обряды.

В стране усилили карантин, чтобы количество человеческих контактов не увеличилось во время праздников. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал журналист Сергей Ауслендер, который сейчас находится в Израиле.

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По его словам, сначала люди возмущались, однако впоследствии власти удалось донести важность мер безопасности своим гражданам.

► Запреты на Песах

Журналист пояснил, что Песах принято встречать пышным застольем с друзьями и родственниками, но сейчас впервые за историю этого праздника наложен прямой запрет на массовые празднования. Собираться могут только те, кто живет под одной крышей в одной квартире.

Ауслендер добавил, что также запрещено передвигаться между городами, уже стоят блокпосты на выездах из города. Это действует с вечера 7 апреля и до 6 утра 10 апреля.

Журналист пояснил фото в соцсетях об очередях в магазины в Израиле: они появляются не из-за ажиотажа, а из-за мер безопасности – ведь в магазин пускают только определенное количество посетителей. Кроме того, сейчас люди закупают продукты на праздники, ведь на ближайшие сутки вводят комендантский час, и нельзя будет выходить из дома в принципе – разве что выгулять собаку до 100 метров от дома. Полный запрет покидать дом – то есть комендантский час – вводят с 15:00 8 апреля и до 9 утра 9 апреля.

Также с 7 апреля и до 8 утра 12 апреля не будет работать общественный транспорт, включая такси. Прекратили все коммерческие перелеты, оставили только для жизненно важных миссий. "Например, сейчас прилетел самолет из Южной Кореи, который доставил реагенты для проведения тестов на коронавирус. У нас начали заканчиваться, поэтому в срочном порядке удалось приобрести", – отметил журналист.

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► Дефицит куриных яиц

Также стало известно, что перед Песахом в Израиле начался дефицит куриных яиц. Сейчас там пытаются их заказать даже в Украине.

"На праздник Песах в Израиле принято использовать куриные яйца для обрядов. И сейчас у нас с ними действительно проблема. Я двое суток в магазинах искал, наконец – нашел. Поэтому да, у нас дефицит куриных яиц – местные фермеры не справляются. У нас срочно заказали яйца из Португалии, насколько я знаю – то вели переговоры и с Украиной, чтобы их доставляли сюда самолетами", – рассказал Ауслендер.

Что такое Песах

Песах – это еврейская Пасха, которая приходится в 2020 году на среду, 8 апреля. Это праздник свободы, установленный в честь исхода евреев от рабства из Египта. Праздник символизирует обновление мира и освобождение человека.

► Количество больных и когда ослабят карантин

Журналист рассказал и о хорошей динамике: число больных каждый день по сравнению с прошлым не идет на прирост.

Это несмотря на то, что количество тестов увеличивается. То есть кривая заболеваемости, которой очень пугали, у нас очень плавная. В некоторые дни даже отмечено снижение выявления числа больных. Власти говорят, что, вероятнее всего, сейчас мы проходим пик эпидемии. И если такая динамика сохранится, то, в принципе, через 10 – 14 дней можно будет говорить об ослаблении карантина.

– подчеркнул Ауслендер.

Сейчас в Израиле 9400 больных, примерно 200 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких и 71 человек умер.

Смотрите видеокомментарий журналиста Сергея Асулендера о ситуации в Израиле: