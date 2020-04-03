Врач из Израиля, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии
Врач-ортопед из Израиля во время командировки в Бельгию заразился коронавирусом. О состоянии своего здоровья, карантинные мероприятия и состояние с коронавирусом в стране Рустам Джаббаров рассказал в эксклюзивном комментарии 24 канала.
Врачу нужно было получить 2 отрицательных теста на коронавирус прежде, чем его отпустили домой. Сначала он 2 недели был в больнице, потом неделю в отеле. Уже 3 дня он находится дома.
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По его словам, ему сделали множество ПЦР-тестов, брали мазок из носа и гортани, чтобы определить ДНК вируса выделяется в организме.
Что такое ПЦР-тест?ПЦР (PCR) – это полимеразная цепная реакция. То есть, такой метод в молекулярной биологии, благодаря которому можно увеличить незначительное количество желаемого ДНК в материале (пробе), а следовательно и подтвердить его наличие.
Соответственно, ПЦР-тест на COVID-19 выявляет, например, слюне ДНК человека коронавирус SARS-CoV-2.
В противовес ПЦР-тесту, экспресс-тест (быстрый) ищет лишь антитела, которые иммунная система организма выработала в борьбе с возбудителем. Эти антитела появляются далеко не сразу после инфицирования и могут быть похожи на антитела к другим возбудителям.
Кратко о разнице между экспресс-тестом и тестом ПЦР / Инфографика 24 канала
В отделении больницы Джаббаров дистанционно общался с врачами, После антибиотиков от возможной пневмонии его состояние начало улучшаться.
Я уже здоров, неделю чувствовал себя плохо, с каждым днем становилось все лучше. Сегодня впервые поехал в супермаркет за едой и необходимыми вещами. На входе мне проверяли температуру. Я был без маски, потому что уже не боюсь заразиться. Есть такая шутка, что в супермаркет посылают того, кого меньше всего жалко,
– рассказал Джаббаров.
Он считает, что второй раз, вероятно, заразиться вирусом невозможно, поскольку организм будет иммунитет. Но нужно ждать научных подтверждений.
Врач отметил, что количество больных и людей на искусственной вентиляции легких в Израиле все еще растет, но более-менее контролируется. Однако, он добавил, что в религиозных не придерживаются рекомендаций и там большой процент больных, почти каждый третий. За нарушение карантина за сутки в стране выписали 1500 штрафов.
Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала
Коронавирус в Израиле: коротко
Сейчас в Израиле диагностировано более 7 тысяч случаев коронавирус, 39 человек умерли.
- Закрыты все синагоги, мечети и церкви
- С 19 марта иностранцам запретили въезд в страну.
- Введен режим чрезвычайной ситуации.
- Израильтянам запрещено покидать свои дома, за исключением короткого списка допустимых причин.
- Улицы патрулирует полиция и военнослужащие. Установлены блокпосты.
- Учебные заведения закрыты.
- Сокращено количество единиц общественного транспорта.
- Многие предприятия закрыли на карантин.
- Штраф за нарушение режима карантина – около 1400 долларов США.
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