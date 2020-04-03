Лікар з Ізраїля, який захворів на коронавірус, розповів про свій стан

Лікар-ортопед з Ізраїля під час відрядження до Бельгії заразився коронавірусом. Про стан свого здоров'я, карантинні заходи та коронавірус в країні Рустам Джаббаров розповів в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

Лікареві потрібно було отримати 2 негативних тести на коронавірус перш, ніж його відпустили додому. Спершу він 2 тижні був у лікарні, потім тиждень у готелі. Вже 3 дні медик перебуває вдома.

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За його словами, йому зробили безліч ПЛР-тестів, брали мазок з носа та гортані, щоб визначити чи ДНК вірусу виділяється в організмі.

Що таке ПЛР-тест?ПЛР (PCR) – це полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, такий метод у молекулярній біології, завдяки якому можна збільшити незначну кількість бажаного ДНК у матеріалі (пробі), а отже і підтвердити його наявність.



Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у, наприклад, слині людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.



На противагу ПЛР-тесту, експрес-тест (швидкий) шукає лише антитіла, які імунна система організму виробила у боротьбі зі збудником. Ці антитіла з'являються далеко не одразу після інфікування і можуть бути схожі на антитіла до інших збудників.



Коротко про різницю між експрес-тестом та тестом ПЛР / Інфографіка 24 каналу

У відділені лікарні Джаббаров дистанційно спілкувався з лікарями. Після антибіотиків від можливої пневмонії його стан почав покращуватись.

Я вже здоровий, тиждень почував себе погано, з кожним днем ставало все краще. Сьогодні вперше поїхав у супермаркет по їжу та необхідні речі. На вході мені перевіряли температуру. Я був без маски, тому що вже не боюся заразитись. Є такий жарт, що у супермаркет посилають того, кого найменше шкода,

– розповів Джаббаров.

Він вважає, що другий раз, ймовірно, захворіти на вірус неможливо, оскільки організм матиме імунітет. Але потрібно чекати наукових підтверджень.

Лікар зазначив, що кількість хворих та людей на штучній вентиляції легень у Ізраїлі все ще зростає, але більш-менш контролюється. Проте, він додав, що в релігійних районах не дотримуються рекомендацій і там великий відсоток хворих, майже кожен третій. За порушення карантину за добу у країні виписали 1500 штрафів.



Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Ізраїлі: коротко

Загалом в Ізраїлі діагностували понад 7 тисяч випадків коронавірусу, 39 осіб померли.