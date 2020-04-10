В Израиле смягчают карантин: какие запреты отменят
Правительство Израиля объявило о смягчении режима карантина, который ввели из-за распространения коронавируса в стране. Некоторые запреты отменят с воскресенья, 12 апреля.
Ослабление карантина являются незначительными, ведь COVID-19 и до сих пор бушует в Израиле, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.
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Какие запреты отменят в Израиле
- Общественный транспорт начнет работать с 5:30 утра, а не с 8:00, как планировалось ранее. Это делается для того, чтобы сотрудники организаций и предприятий, которые не имеют возможности работать удаленно и вынуждены ездить на работу, могли вовремя добираться до рабочего места.
- Власти утвердили правила отсрочки выплаты штрафов за нарушение карантина.
К слову, ранее общественный транспорт в Израиле вообще не функционировал, работали только такси и службы доставки. Зато остальные ограничения пока остаются в силе.
Какие ограничения продолжат действовать
- В Израиле можно выходить из дома на короткие прогулки, за покупками в продуктовый магазин и в аптеку.
- На улице людям предписано соблюдать дистанцию с другим не менее двух метров и носить маски, или иным образом прикрывать нос и рот.
- С 12 апреля, после возобновления работы общественного транспорта, ношение масок в общественных местах станет обязательным.
- Длительные дальние прогулки запрещены, без крайней нужды нельзя покидать свой город или населенный пункт.
- Работодателям, чьи сотрудники продолжают ездить на работу, приказано допускать до рабочих мест не более 15% сотрудников.
Кроме того, источник в правительстве заявил порталу Ynet, что после празднования Песаха, которое началось в этом году 8 апреля и продлится до 16 апреля, в стране начнут "постепенно освобождать рынок от ограничений".
Люди будут постепенно возвращаться на рабочие места, соблюдая меры предосторожности. Торговые центры, кафе и рестораны будут закрыты. Затем начнут работать торговые центры – без продуктовых супермаркетов. Постепенно начнут открываться магазины,
– говорится в сообщении.
Коронавирус в Израиле: что известно
- По состоянию на 10 апреля в Израиле коронавирусом заболели 10 095 человек, из них умерли 95 больных, а выздороветь удалось 1 061 человеку.
- Правительство ввело жесткий карантин в стране, в частности закрыли все синагоги, мечети и церкви.
- С 19 марта иностранцам запретили въезд в страну. Ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Израильтянам запрещено покидать свои дома, за исключением короткого списка допустимых причин. Улицы патрулирует полиция и военнослужащие.
- Штраф за нарушение режима карантина – примерно 1400 долларов США.
Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
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