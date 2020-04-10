В Израиле смягчают карантин: какие запреты отменят

Правительство Израиля объявило о смягчении режима карантина, который ввели из-за распространения коронавируса в стране. Некоторые запреты отменят с воскресенья, 12 апреля.

Ослабление карантина являются незначительными, ведь COVID-19 и до сих пор бушует в Израиле, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

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Какие запреты отменят в Израиле

Общественный транспорт начнет работать с 5:30 утра, а не с 8:00, как планировалось ранее. Это делается для того, чтобы сотрудники организаций и предприятий, которые не имеют возможности работать удаленно и вынуждены ездить на работу, могли вовремя добираться до рабочего места.

начнет работать с 5:30 утра, а не с 8:00, как планировалось ранее. Это делается для того, чтобы сотрудники организаций и предприятий, которые не имеют возможности работать удаленно и вынуждены ездить на работу, могли вовремя добираться до рабочего места. Власти утвердили правила отсрочки выплаты штрафов за нарушение карантина.

К слову, ранее общественный транспорт в Израиле вообще не функционировал, работали только такси и службы доставки. Зато остальные ограничения пока остаются в силе.

Какие ограничения продолжат действовать

В Израиле можно выходить из дома на короткие прогулки, за покупками в продуктовый магазин и в аптеку.

На улице людям предписано соблюдать дистанцию с другим не менее двух метров и носить маски, или иным образом прикрывать нос и рот.

С 12 апреля, после возобновления работы общественного транспорта, ношение масок в общественных местах станет обязательным.

Длительные дальние прогулки запрещены, без крайней нужды нельзя покидать свой город или населенный пункт.

Работодателям, чьи сотрудники продолжают ездить на работу, приказано допускать до рабочих мест не более 15% сотрудников.

Кроме того, источник в правительстве заявил порталу Ynet, что после празднования Песаха, которое началось в этом году 8 апреля и продлится до 16 апреля, в стране начнут "постепенно освобождать рынок от ограничений".

Люди будут постепенно возвращаться на рабочие места, соблюдая меры предосторожности. Торговые центры, кафе и рестораны будут закрыты. Затем начнут работать торговые центры – без продуктовых супермаркетов. Постепенно начнут открываться магазины,

– говорится в сообщении.

Коронавирус в Израиле: что известно

По состоянию на 10 апреля в Израиле коронавирусом заболели 10 095 человек, из них умерли 95 больных, а выздороветь удалось 1 061 человеку.

Правительство ввело жесткий карантин в стране, в частности закрыли все синагоги, мечети и церкви.

С 19 марта иностранцам запретили въезд в страну. Ввели режим чрезвычайной ситуации.

Израильтянам запрещено покидать свои дома, за исключением короткого списка допустимых причин. Улицы патрулирует полиция и военнослужащие.

Штраф за нарушение режима карантина – примерно 1400 долларов США.​



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала