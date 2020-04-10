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      В Израиле смягчают карантин: какие запреты отменят

      - Читати новину українською
      В Израиле смягчают карантин / unsplash.com

      Правительство Израиля объявило о смягчении режима карантина, который ввели из-за распространения коронавируса в стране. Некоторые запреты отменят с воскресенья, 12 апреля.

      Ослабление карантина являются незначительными, ведь COVID-19 и до сих пор бушует в Израиле, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

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      Какие запреты отменят в Израиле

      • Общественный транспорт начнет работать с 5:30 утра, а не с 8:00, как планировалось ранее. Это делается для того, чтобы сотрудники организаций и предприятий, которые не имеют возможности работать удаленно и вынуждены ездить на работу, могли вовремя добираться до рабочего места.
      • Власти утвердили правила отсрочки выплаты штрафов за нарушение карантина.

      К слову, ранее общественный транспорт в Израиле вообще не функционировал, работали только такси и службы доставки. Зато остальные ограничения пока остаются в силе.

      Какие ограничения продолжат действовать

      • В Израиле можно выходить из дома на короткие прогулки, за покупками в продуктовый магазин и в аптеку.
      • На улице людям предписано соблюдать дистанцию с другим не менее двух метров и носить маски, или иным образом прикрывать нос и рот.
      • С 12 апреля, после возобновления работы общественного транспорта, ношение масок в общественных местах станет обязательным.
      • Длительные дальние прогулки запрещены, без крайней нужды нельзя покидать свой город или населенный пункт.
      • Работодателям, чьи сотрудники продолжают ездить на работу, приказано допускать до рабочих мест не более 15% сотрудников.

      Кроме того, источник в правительстве заявил порталу Ynet, что после празднования Песаха, которое началось в этом году 8 апреля и продлится до 16 апреля, в стране начнут "постепенно освобождать рынок от ограничений".

      Люди будут постепенно возвращаться на рабочие места, соблюдая меры предосторожности. Торговые центры, кафе и рестораны будут закрыты. Затем начнут работать торговые центры – без продуктовых супермаркетов. Постепенно начнут открываться магазины,
      – говорится в сообщении.

      Коронавирус в Израиле: что известно

      • По состоянию на 10 апреля в Израиле коронавирусом заболели 10 095 человек, из них умерли 95 больных, а выздороветь удалось 1 061 человеку.
      • Правительство ввело жесткий карантин в стране, в частности закрыли все синагоги, мечети и церкви.
      • С 19 марта иностранцам запретили въезд в страну. Ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Израильтянам запрещено покидать свои дома, за исключением короткого списка допустимых причин. Улицы патрулирует полиция и военнослужащие.
      • Штраф за нарушение режима карантина – примерно 1400 долларов США.​

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Полиция Штрафы Транспорт Новости Израиля
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