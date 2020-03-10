Саудовская Аравия против России: почему началась и чем завершится нефтяная война

Главная новость в сфере энергетики – уничтоженная 6-го марта договоренность между Саудовской Аравией и Россией по сокращению добычи нефти. Это должно повысить ее цену, но произошло обратное - она сильно упала. Что об этом пишут мировые СМИ, узнавал 24 канал.

Новая нефтяная война



Символическое изображение падения цены на нефть/ photo: Warrior trading news

После обвала нефтяных цен 9-го марта, который стал самым большим с 1991 года (тогда это произошло на фоне первой войны в Персидском заливе), серьезно заговорили о новой ценовой войне. Эр-Рияд на встречи ОПЕК и стран-экспортеров за пределами организации попытался продвинуть самое большое с 2008 года сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.

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Но россияне, на чью долю пришлось бы 500 тысяч баррелей сокращения, отказались, как и продлевать действующий договор. Источники Bloomberg рассказали, что черная кошка между двумя странами пробежала после начала эпидемии коронавируса, которая снизила спрос Китая – главного покупателя нефти — на 20%.

Из-за уменьшения перелетов и поездок потребность в дизельном топливе и бензине тоже падает. Рынок сейчас переживает шок как со стороны поставщиков так и со стороны покупателей. "Это столкновение нефти, геополитики и вируса, которые вместе отправили рынки вниз. Поскольку вирус прогрессирует, уменьшение спроса последует за ним по миру", – размышляет Даниэль Йергин, энергетик и отраслевой историк в комментарии NYT.



Главные действующие лица ОПЕК – профильные министры Александр Новак и Абдулазиз бин Салман/ photo: Asharq Al-Awsat

Не помог ситуации даже телефонный разговор между королем Салманом и Владимиром Путиным. Что уж говорить о профильных министрах Новаке и Абдулазизе бин Салмане – они не обменялись даже улыбкой.

Сейчас бочка "черного золота" торгуется на уровне 37 долларов США. Эр-Рияд объявил о значительных скидках (6–8 долларов США) на свою нефть и готовность продавать ее даже в Северную Европу. Это очень амбициозный и неожиданный шаг, ведь является прямым посягательством на рыночную судьбу России.

Заводы по переработке будут получать основной арабский сорт Arab Light на 10,25 долларов дешевле, чем Brent. Для сравнения, дисконт российского бренда Urals составляет всего 2 доллара. Это наибольшее снижение цены на "черное золото" со стороны саудитов за 20 лет.

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Больше не связаны договоренностями, Саудиты – крупнейшие экспортеры – обещают с апреля увеличить добычу до 12 млн баррелей в день (сейчас этот показатель составляет 9,7 млн баррелей). Такое резкое увеличение может привести к перенасыщению рынка нефтью и вызвать дальнейшее снижение цены. Главную роль в этом играют политика и национальная гордость, а не экономика.

Это необходимое решение, поскольку низкая цена фактически ставит крест на экономике арабского королевства и ввергает ее в глубокий дефицит. Саудовский бюджет нуждается в космических сейчас 83 доллара за баррель (данные МВФ), чтобы финансировать много социальных проектов и программу реформ "Видение-2030", которую продвигает наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

В то же время, по данным Energy Intelligence, саудиты готовятся как к цене в 12–20 долларов за бочку так и к крайне экстремальному сценарию, когда она будет меньше 10-ти долларов. Если нефть останется на нынешнем уровне, саудовская "дыра в бюджете" может составить 133 млрд долларов США (500 млрд риалов). "Каждое падение цены в 5 долларов провоцирует увеличение дефицита в 50 млрд риалов", – пояснил изданию экономист Мазен аль-Судайри, исследователь из Al-Rajhi Capital.

В Москве заявили, что тоже планируют увеличивать добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Это ставит две страны на грань открытого экономического противостояния. Большинство членов ОПЕК, где саудиты де-факто председательствуют, скорее всего, последует их примеру. Нынешний кризис может "смыть" результаты трех лет сотрудничества в ОПЕК за один месяц, считают аналитики рынка.

С другой стороны, эпидемия коронавируса в мире вызвала первое проседание спроса на нефть с 2009 года. Агентство международной энергетики прогнозирует теперь, что спрос будет уменьшаться на 90 тысяч баррелей нефти в день. Финансовые рынки тоже пережили "черный понедельник" с падениями индексов и остановками торгов, прежде чем немного прийти в себя и снова расти.

Дэвид Тавил, президент Maglan Capital, поделился впечатлениями с Bloomberg: "Ранее уже были проблемы со спросом, но эта битва титанов между Россией и Саудовской Аравией – невероятный шок. В ближайшей перспективе рынки будут абсолютно хаотичны и это будет сложное время для всей индустрии". Эллен Уолд, председатель Transversal Consulting в той же статье говорит, что "добыча вряд ли выиграет эту войну, а рынки балансируют на грани 20-ти долларов". Wall Street тоже предсказывает цену в 26 долларов за баррель.

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"Роснефть" – главная российская нефтяная компания/ photo: Caspian News

В Российской Федерации, несмотря на бравурный тон, конфликт из-за нефти тоже ощущается. В российский бюджет была заложена цена нефти в 42,6 доллара, но она уже меньше. Если она восстановится, то все доходы от экспорта переводятся в валюту и отправляются в Фонд национального благосостояния.

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Тем не менее, курс российского рубля по отношению к доллару упал до 74,84, а к евро – до почти 86 рублей. 10-го марта российские биржи открылись с ощутимого падения вниз. Акции ведущих компаний, как "Сбербанк", "Лукойл", "Газпром", "Роснефть" тоже упали.

Говорить о банкротства Кремля рано, уверены специалисты. У РФ есть золотовалютные резервы в 570 млрд долларов США. Министр финансов РФ заявил 9 марта, что страна сможет выдержать цены на нефть в 25–30 долларов в течение 6–10 лет. Правда, в "Лукойле" подсчитали, что разрыв соглашения с ОПЕК обойдется РФ в 100–150 млн долларов США в день с учетом падения цены на нефть.

Но якобы россияне "могут себе такое позволить, а вот американцы с их шельфовой нефтью – нет". Впрочем, здесь не учтена хорошая способность шельфовых добытчиков адаптироваться к критически низким ценам (но, конечно, кое-кто из них пострадает и вынужден будет свернуть бизнес, не без этого).

Вообще, в РФ считают, что вся эта история – атака Владимира Путина на нефтяные системы Саудовской Аравии и Соединенных Штатов после наложения санкций на "Северный Поток-2" и дочернюю компанию "Роснефти", которая имеет бизнес в Венесуэле.

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"Кремль решил пожертвовать группой "ОПЕК+", чтобы остановить американский шельф и наказать США", – уверенно заявил Bloomberg Александр Дынкин, президент Института мировой экономики и международных отношений в Москве. Он признал, что ухудшать отношения с саудитами рискованно, но нынешняя стратегия России является достаточно гибкой. Впрочем, в Кремле недовольны, что альянс не принес значительных саудовских инвестиций в российскую экономику.

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Американская добыча на шельфе тоже может оказаться под угрозой/ photo: Oil Price

Статья в издании NYT подробно расписывает, что может ожидать американскую нефтяную отрасль из-за торговой войны саудитов и РФ. Пострадают прежде всего главные штаты-производители: Техас и Южная Дакота. Хотя техасцы сумели несколько разнообразить свою экономику, многие бизнесы там все еще зависят от энергетического сектора. Климатические изменения и нежелание инвесторов вкладывать средства в нефтяную индустрию, которая в последние годы не приносила желаемых доходов, подкосили ее еще до проблем внутри ОПЕК.

Даже если обе страны решат свой спор, мировой рынок еще годы может выдавать низкие показатели. Многие маленькие нефтяные компании в США могут обанкротиться. А они отвечают за 15% американской добычи в целом! Много таких производств имеют огромные долги и мало денег из-за постоянно низких цен. Большие будут вынуждены защищать выплату дивидендов. Chevron переживет шок, а вот Exxon Mobil будет вынужден уменьшать разведку и новую добычу в Техасе, Мексике и Гайане.

Тысячи рабочих могут быть уволены. Это уже было в 2014–15 годах, когда из-за падения стоимости нефти свои места потеряли 170 тысяч человек. Под угрозой также компании, которые непосредственно выполняют услуги по бурению для крупных корпораций. Они, например, могут сокращать численность рабочих бригад. Возможный выход из ситуации – бурение без финализации, в надежде, что в будущем дела пойдут лучше.

Кому нынешняя ситуация на пользу, так это нефтеперерабатывающим заводам, которые могут покупать много дешевой нефти. Также в плюсе те, кто вместо нефти добывает природный газ. Даже несмотря на все это, серьезно нынешний нефтяной кризис США не затронет, уверены местные аналитики.

Чем все может закончиться

В обзоре The Bell объясняют: новое оглашение была невыгодным главе "Роснефти" Игорю Сечину, который еще год назад писал Владимиру Путину письмо, где называл договоренность с ОПЕК "стратегической угрозой". В этом году сработало. Теперь компания будет занята расширением своей рыночной доли, заявил ее спикер Михаил Леонтьев.

В конце концов, противостояние достигнет критической точки, когда обе страны снова будут вынуждены сесть за стол переговоров. Следующая встреча технического совета ОПЕК+ пройдет 18 марта. Но еще до этого, 11 марта, министр энергетики РФ Александр Новак соберет руководителей нефтяных компаний, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество (или нет) с ОПЕК. В принципе, РФ не исключает совместных действий с "картелем" для стабилизации рынка.

Саудовская Аравия будет и дальше давить, хотя там признают, что торговая война будет катастрофической для всех производителей. "Политизация нефтяной отрасли Мохаммедом бин Салманом сделало политику Саудовской Аравии... склонной к... непредсказуемым и драматическим решениям, которые выглядят неравномерно и контрпродуктивно", – объясняют Energy Intelligence в другом комментарии.