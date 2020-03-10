Саудівська Аравія проти Росії: чому почалась і чим завершиться нафтова війна

Головна новина у сфері енергетики – знищена 6-го березня домовленість між Саудівською Аравією та Росією щодо скорочення видобутку нафти. Це мало підвищити її ціну, але сталося протилежне - вона сильно впала. Що про це пишуть світові ЗМІ, дізнавався 24 канал

Нова нафтова війна

Символічне зображення падіння ціни на нафту/ photo: Warrior trading news

Після обвалу нафтових цін 9-го березня, який став найбільшим з 1991 року (тоді це сталося на фоні першої війни у Перській затоці), серйозно заговорили про нову цінову війну. Ер-Ріяд на зустрічі ОПЕК та країн-експортерів поза межами організації спробував просунути найбільше з 2008 року скорочення видобутку – ще на 1,5 млн барелів на добу.

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Але росіяни, на чию долю прийшлося би 500 тисяч барелів скорочення, відмовились, як і продовжувати діючий договір. Джерела Bloomberg розповіли, що чорна кішка між двома країнами пробігла після початку епідемії коронавірусу, яка знизила попит Китаю – головного покупця нафти — на 20%.

Через зменшення перельотів та поїздок, потреба у дизельному пальному і бензині теж падає. Ринок наразі переживає шок як зі стороні постачальників так і зі сторони покупців. "Це зіткнення нафти, геополітики та вірусу, які разом відправили ринки вниз. Оскільки вірус прогресує, зменшення попиту піде за ним по світу", – роздумує Даніель Йергін, енергетик та галузевий історик у коментарі NYT.

Головні дійові особи ОПЕК – профільні міністри Олександр Новак та Абдулазіз бін Салман/ photo: Asharq Al-Awsat

Не допомогла ситуації навіть телефонна розмова між Королем Салманом та Володимиром Путіним. Що вже казати про профільних міністрів, Новака та Абдулазіза бін Салмана – вони не обмінялись навіть посмішкою.

Зараз діжка "чорного золота" торгується на рівні 37 доларів США. Ер-Ріяд також оголосив про значні знижки (6-8 доларів США) на свою нафту і готовність продавати її навіть у Північну Європу. Це дуже амбітний та неочікуваний крок, бо є прямим зазіханням на ринкову долю Росії.

Заводи по переробці отримуватимуть основний арабський сорт Arab Light на 10,25 доларів дешевше ніж Brent. Для порівняння, дисконт російського бренду Urals складає всього 2 долари. Це найбільше зниження ціни на "чорне золото" з боку Саудів за 20 років.

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Більше не пов’язані домовленостями, Саудити – найбільші експортери – обіцяють з квітня збільшити видобуток аж до 12 млн барелів в день (наразі цей показник складає 9,7 млн барелів). Таке різке збільшення може призвести до перенасичення ринку нафтою і викликати подальше зниження ціни. Головну роль у цьому грають політика та національна гордість, а не економіка.

Це необхідне рішення, оскільки низька ціна фактично ставить хрест на економіці арабського королівства та ввергає її у глибокий дефіцит. Саудівський бюджет потребує космічних зараз 83 доларів за барель (дані МВФ), щоб фінансувати багато соціальних проектів та програму реформ "Візія-2030", яку просуває наслідний принц Саудівської Аравії Мохамед бін Салман.

У той же час, за даними Energy Intelligence, Саудити готуються як до ціни у 12-20 доларів за діжку так і до вкрай екстремального сценарію, коли вона буде менше 10-ти доларів. Якщо нафта залишиться на нинішньому рівні, саудівська "діра у бюджеті" може скласти 133 млрд доларів США (500 млрд ріалів). "Кожне падіння ціни у 5 доларів провокує збільшення дефіциту у 50 млрд ріалів", – пояснив виданню економіст Мазен аль-Судайрі, дослідник з Al-Rajhi Capital.

В Москві заявили, що теж планують збільшувати видобуток на 300 тисяч барелів на добу. Це ставить дві країни на межу відкритого економічного протистояння. Більшість членів ОПЕК, де Сауди де-факто головують, скоріш за все послідує їх прикладу. Нинішня криза може "змити" результати трьох років співпраці всередині ОПЕК за один місяць, вважають аналітики ринку.

З іншого боку, епідемія коронавірусу у світі викликала перше просідання попиту на нафту з 2009 року. Агентство Міжнародної Енергетики прогнозує наразі, що попит буде зменшуватися на 90 тисяч барелів нафти в день. Фінансові ринки теж пережили "чорний понеділок" з падіннями індексів та зупинками торгів, перш ніж трохи оговтатись та знову зростати.

Девід Тавіл, президент Maglan Capital, поділився враженнями з Bloomberg: "Раніше вже були проблеми з попитом, але ця битва титанів між Росією та Саудівською Аравією – неймовірний шок. У найближчій перспективі ринки будуть абсолютно хаотичні і це буде складний час для всієї індустрії". Еллен Уолд, голова Transversal Consulting у тій же статті каже, що "видобування навряд чи виграє цю війну, а ринки балансують на межі 20-ти доларів". Wall Street теж пророкує ціну у 26 доларів за баррель.

Стратегічні запаси та помста США: яка стратегія в Росії

"Роснефть" – головна російська нафтова компанія/ photo: Caspian News

В Російській Федерації, незважаючи на бравурний тон, конфлікт через нафту теж відчувається. У російський бюджет була закладена ціна нафти у 42,6 долари, але вона вже менша. Якщо вона відновиться, то всі прибутки від експорту переводяться у валюту та відправляються у Фонд національного благоустрою.

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Тим не менш, курс російського рубля щодо долару впав до 74,84, а до євро – до майже 86 рублів. 10-го березня російські біржі відкрилися з відчутного падіння вниз. Акції провідних компаній як "Сбербанк", "Лукойл", "Газпром", "Роснефть" теж впали.

Казати про збанкрутування Кремля зарано, впевнені спеціалісти. РФ має золотовалютні резерви у 570 млрд доларів США. Міністр фінансів РФ заявив 9-го березня, що країна зможе витримати ціни на нафту у 25-30 доларів протягом 6-10 років. Щоправда, в "Лукойлі" підрахували, що розрив угоди з ОПЕК обійдеться РФ у 100-150 млн доларів США в день з урахуванням падіння ціни на нафту.

Але нібито росіяни "можуть собі таке дозволити, а от американці з їх шельфовою нафтою – ні". Втім, тут не врахована гарна здатність шельфових добувачів адаптуватися до критично низьких цін (але, звичайно, дехто з них постраждає і змушений буде згорнути бізнес, не без цього).

Взагалі, в РФ вважають, що вся ця історія – атака Володимира Путіна на нафтові системи Саудівської Аравії та Сполучених Штатів після накладання санкцій на "Північний Потік-2" та дочірню компанію "Роснефти", яка має бізнес у Венесуелі.

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"Кремль вирішив пожертвувати групою "ОПЕК+", щоб зупинити американський шельф та покарати США", – впевнено заявив Bloomberg Олександр Динкін, президент Інституту світової економіки та міжнародних відносин у Москві. Він визнав, що погіршувати відносини з Саудитами ризиковано, але нинішня стратегія Росії є доволі гнучкою. Втім, в Кремлі незадоволені, що альянс не приніс значних саудівських інвестицій в російську економіку.

Американський шельф: у пошуку стабільності

Американське видобування на шельфі теж може опинитись під загрозою/ photo: Oil Price

Стаття у виданні NYT докладно розписує, що може очікувати американську нафтову галузь через торгову війну Саудів та РФ. Постраждають насамперед головні штати-виробники: Техас та Південна Дакота. Хоча техасці зуміли дещо урізноманітнити свою економіку, багато бізнесів там все ще залежить від енергетичного сектору. Кліматичні зміни та небажання інвесторів вкладати кошти у нафтову індустрію, яка останніми роками не приносила бажаних прибутків, підкосили її ще до проблем всередині ОПЕК.

Навіть якщо обидві країни вирішать свою суперечку, світовий ринок ще роки може мати низькі показники. Багато маленьких нафтових компаній у США можуть збанкрутувати. А вони відповідають за 15% американського видобутку загалом! Багато таких виробництв мають величезні борги та мало грошей через постійно низькі ціни. Більші будуть змушені захищати виплату дивідендів. Chevron переживе шок, а от Exxon Mobil буде змушений зменшувати розвідку та новий видобуток у Техасі, Мексиці та Гайані.

Тисячі робітників можуть бути звільнені. Це вже було у 2014-15 роках, коли через падіння вартості нафти роботу втратили 170 тисяч людей. Під загрозою також компанії, які безпосередньо виконують послуги з буріння для великих корпорацій. Вони, наприклад, можуть скорочувати чисельність робочих бригад. Можливій вихід з ситуації – буріння без фіналізації, у сподіванні, що у майбутньому справи підуть краще.

Кому нинішня ситуація на користь, так це нафтопереробним заводам, які можуть купувати багато дешевої нафти. Також у плюсі ті, хто замість нафти добуває природний газ. Навіть незважаючи на все це, серйозно нинішня нафтова криза США не зачепить, впевнені місцеві аналітики.

Чим все може закінчитись

У огляді The Bell пояснюють: нова угода була невигідна голові "Роснефти" Ігорю Сечіну, який ще рік тому писав Володимиру Путіну лист, де називав домовленість з ОПЕК "стратегічною загрозою". Цього року спрацювало. Тепер компанія буде зайнята розширенням своєї ринкової долі, заявив їх спікер Михайло Леонтьєв.

В кінці кінців, протистояння сягне критичної точки, коли обидві країни знову будуть змушені сісти за стіл перемовин. Наступна зустріч технічної ради ОПЕК+ пройде 18 березня. Але ще до цього, 11 березня, міністр енергетики РФ Олександр Новак збере керівників нафтових компаній, щоб обговорити подальшу співпрацю (або ні) з ОПЕК. В принципі, РФ не виключає спільних дій з "картелем" для стабілізації ринку.

Саудівська Аравія ж буде й далі тиснути, хоча там визнають, що торгова війна буде катастрофічною для всіх виробників. "Політизація нафтової галузі Мохаммедом бін Салманом зробило політику Саудівської Аравії... схильною до... непередбачуваних та драматичних рішень, які виглядають нерівномірно та контрпродуктивно", – пояснюють Energy Intelligence у іншому коментарі.