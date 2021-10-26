Саудовский принц говорил, что может убить короля "ядовитым кольцом из России" – экс-разведчик

В разведке утверждают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман предлагал использовать "кольцо с ядом" для убийства усопшего короля Абдаллы бин Абдель Азиза аль-Сауда.

В 2014 году Мухаммад бин Салман якобы сказал двоюродному брату, принцу Мухаммаду бин Найефу, о своих намерениях. Об этом заявил бывший сотрудник разведки Саудовской Аравии Саад аль-Джабри.

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Почему принц якобы хотел убить короля

Мол, принц решался на такой шаг, чтобы престол получил его отец. Тогда у правящей семьи были недоразумения по поводу престолонаследия.

Он сказал: "Я хочу убить короля Абдаллу. Я получил отравленное кольцо из России. Мне достаточно пожать ему руку, и с ним будет покончено",

– утверждает разведчик.

Джабри назвал принца психопатом

Джабри предполагает, что принц мог просто хвастаться. Однако разведка восприняла его слова серьезно. Мужчина назвал Салмана "психопатом и убийцей с бесконечными ресурсами". Разведчик убеждал, что тот представляет угрозу для собственного народа.

Вопросы этого разговора решили в правящей семье в частном порядке.

Что говорят о Джабри в Саудовской Аравии

В правительстве Саудовской Аравии назвали экс-разведчика чиновником с "длинной историей фейков". Утверждают, что он себя дискредитировал, сообщает BBC.

Саад аль-Джабри бежал из Саудовской Аравии в Канаду. Он отметил, что в 2018 году друг предупредил его, что Мухаммад бин Салман отправил группу для его убийства. Это якобы произошло через несколько дней после убийства журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

Абдулла скончался в 2015 году. Тогда престол перешел к его сводному брату Салману, отцу Мухаммаду бин Салману. Уже в 2017 году Салман стал наследником престола.