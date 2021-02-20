На северо-западе Саудовской Аравии выпал снег. Многие жители провинции Табук впервые за много лет стали свидетелями этого погодных явлений.

На видео, которыми поделились в социальных сетях местные жители, видно достаточно слой снега, который накрыло "песчаноое одеяло".

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Заметим, что снег не редкость в горных районах, окружающих Табук. Однако в других частях региона он резко контрастирует с сухими пустынными условиями.

Песок засыпал снег в Саудовской Аравии: смотрите видео из соцсетей

Как пишет NewsWeek, накануне власти предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий. В частности – о грозах, снегопадах и сильных ветрах на большей части территории страны.

Необычные погодные явления