В Саудовской Аравии выпал снег, его присыпал слой песка: удивительное видео
На северо-западе Саудовской Аравии выпал снег. Многие жители провинции Табук впервые за много лет стали свидетелями этого погодных явлений.
Источник:24 канал
На видео, которыми поделились в социальных сетях местные жители, видно достаточно слой снега, который накрыло "песчаноое одеяло".
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Заметим, что снег не редкость в горных районах, окружающих Табук. Однако в других частях региона он резко контрастирует с сухими пустынными условиями.
Песок засыпал снег в Саудовской Аравии: смотрите видео из соцсетей
Как пишет NewsWeek, накануне власти предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий. В частности – о грозах, снегопадах и сильных ветрах на большей части территории страны.
Необычные погодные явления
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