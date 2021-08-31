Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, однако его обломки разлетелись по территории аэропорта. В течение суток, 31 августа, эта попытка нападения на аэропорт была уже второй.
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По предварительной информации, под обстрел попал гражданский самолет, который находился на взлетной полосе. В результате атаки 8 человек получили ранения,
– сообщила местная власть.
Сейчас о характере повреждений лайнера и состоянии пострадавших данных нет.
- Для безопасности гражданского населения и сохранения воздушных пассажирских судов работа аэропорта временно приостановлена.
Гражданская война в Йемене
- Гражданская война в Йемене началась в 2015 году. Хуситы захватили контроль над большей территорией запада страны и вынудили правительство президента Абд Раббо Мансура Гади покинуть йеменскую столицу.
- Саудовская Аравия сформировала коалицию вместе с 8 арабскими государствами и начала вооруженную кампанию в Йемене, направленную на восстановление правительства Гади. Конфликт вызвал десятки тысяч смертей.