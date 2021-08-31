Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, однако его обломки разлетелись по территории аэропорта. В течение суток, 31 августа, эта попытка нападения на аэропорт была уже второй.

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По предварительной информации, под обстрел попал гражданский самолет, который находился на взлетной полосе. В результате атаки 8 человек получили ранения,

– сообщила местная власть.

Сейчас о характере повреждений лайнера и состоянии пострадавших данных нет.

Для безопасности гражданского населения и сохранения воздушных пассажирских судов работа аэропорта временно приостановлена.

Обратите внимание! Местные власти уверены, что ответственны за атаку так называемые повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах", а дрон запустили с территории Йемена.

Гражданская война в Йемене