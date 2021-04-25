Иранский танкер возле Сирии атаковали с дрона: есть погибшие
У берегов Сирии произошел смертельная пожар на танкере, который вез топливо. По меньшей мере три человека погибли.
Источник:The Guardian
Танкер вспыхнул в порту в городе Банияс. Кто именно атаковал судно, пока неизвестно. По предварительной информации, на иранский танкер напали со стороны Ливана.
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Что вызвало пожар на танкере
Как пишет госинформагентство SANA, в Министерстве нефти и минеральных ресурсов отмечают, что пожар вызвал беспилотник. Он направлялся в ливанские территориальные воді и атаковал судно. Густой дым с танкера поднялся в небо на несколько метров.
Спасателям удалось быстро потушить пламя. Однако людей, которые находились на танкере, спасти не смогли. Погибли три человека: все они были из Сирии. Глава центра мониторинга прав человека Рами Рахман отметил, что двое из них были членами экипажа.
Другие нападения на суда Ирана
- За последний месяц известно по меньшей мере о двух нападениях.
- 7 апреля Израиль взял на себя ответственность за нападение на иранский торговый корабль Saviz. Судно несколько лет курсировало в Красном море. Его использовал Корпус стражей Исламской революции для сопровождения торговых и грузовых судов.
- Другое иранское судно 12 марта было повреждено в результате нападения в Средиземном море. На грузовой корабль бросили взрывчатку.
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