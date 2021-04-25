У берегов Сирии произошел смертельная пожар на танкере, который вез топливо. По меньшей мере три человека погибли.

Танкер вспыхнул в порту в городе Банияс. Кто именно атаковал судно, пока неизвестно. По предварительной информации, на иранский танкер напали со стороны Ливана.

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Что вызвало пожар на танкере

Как пишет госинформагентство SANA, в Министерстве нефти и минеральных ресурсов отмечают, что пожар вызвал беспилотник. Он направлялся в ливанские территориальные воді и атаковал судно. Густой дым с танкера поднялся в небо на несколько метров.

Спасателям удалось быстро потушить пламя. Однако людей, которые находились на танкере, спасти не смогли. Погибли три человека: все они были из Сирии. Глава центра мониторинга прав человека Рами Рахман отметил, что двое из них были членами экипажа.

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