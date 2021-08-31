Системи протиповітряної оборони збили безпілотник, однак його уламки розлетілися по території летовища. Протягом доби, 31 серпня, ця спроба нападу на аеропорт була вже другою.

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За попередньою інформацією, під обстріл потрапив цивільний літак, який перебував на злітній смузі. Внаслідок атаки 8 осіб зазнали поранень,

– повідомила місцева влада.

Наразі про характер пошкоджень лайнера та стан постраждалих даних немає.

Для безпеки цивільного населення та збереження повітряних пасажирських суден роботу аеропорту тимчасово призупинено.

Зверніть увагу! Місцева влада впевнена, що відповідальні за атаку так звані повстанці-хусити з шиїтського руху "Ансар Аллах", а дрон запустили з території Ємену.

Громадянська війна в Ємені