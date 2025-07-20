После 20 лет в коме: в Саудовской Аравии умер "спящий принц"

В субботу, 19 июля, умер принц Аль-Валид бин Халид бин Талал бин Абдулазиз Аль-Сауд, также известный как "спящий принц" Саудовской Аравии. Последние 20 лет он провел в коме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение его отца, принца Халеда бин Талала бин Абдулазиза в соцсети Х.

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Что известно о смерти "спящего принца"?

Принц Аль-Валид бин Халид бин Талал бин Абдулазиз Аль-Сауд умер в возрасте 36 лет.

С тяжелым сердцем оплакиваем смерть нашего дорогого сына принца Аль-Валида бин Халеда бин Талала бин Абдулазиза Аль-Сауда, пусть Бог смилуется над ним, который отошел в вечность сегодня,

– написал его отец.

Отец принца Аль-Валида, брат известного бизнес-магната Аль-Валида бин Талала бин Абдулазиза Аль-Сауда, до последнего надеялся на выздоровление сына. Он лично занимался его состоянием и был против отключения системы жизнеобеспечения.

Сообщается, что заупокойная молитва за принца состоится в воскресенье, 20 июля. Мужчины смогут попрощаться с ним в мечети имени имама Турки бин Абдуллы в Эр-Рияде после послеобеденной молитвы, а женщины – в специализированной больнице имени короля Фейсала после полуденной молитвы.

Известно также, что прощание продлится три дня – в воскресенье, понедельник и вторник.

Напомним, принц Аль-Валид бин Халед бин Талал с 2005 года находился в коме после страшного ДТП. В результате аварии он получил серьезную черепно-мозговую травму и внутреннее кровотечение. С тех пор принц находился на аппарате искусственной вентиляции легких, из-за чего в прессе его прозвали "Спящим принцем".