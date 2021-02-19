Верблюды в шоке – Саудовскую Аравию засыпало снегом: видео, фото
В Саудовской Аравии удивлены капризами погоды. 18 февраля в провинции Табук, на северо-западе страны, выпал снег. Синоптики прогнозируют, что непогода продлится еще несколько дней.
Источник:Al Arabia
Местных жителей предупредили о грозах, во время которых будет падать дождь и снег.
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Предупреждение о непогоде объявили в нескольких регионах
Гражданская оборона королевства предупредила, что экстремальные погодные условия затронут столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, Мекку, Медину, Восточную провинцию, Кассим, Табук, Град, провинцию Северных границ, Асира Аль-Баха, Джазан, Наджран и Джауф.
Жители страны едут десятки километров, чтобы увидеть снег
Однако предупреждения от властей не останавливают некоторых жителей страны от того, чтобы сесть в машину и проехать десятки километров, чтобы увидеть снег.
Мы здесь разложили лагерь и ожидаем, что больше людей воспользуются случаем побыть под открытым небом, особенно сегодня вечером, поскольку мы ожидаем увидеть первый снег,
– добавил специально приехавший в Табук житель страны.
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