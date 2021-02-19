В Саудовской Аравии удивлены капризами погоды. 18 февраля в провинции Табук, на северо-западе страны, выпал снег. Синоптики прогнозируют, что непогода продлится еще несколько дней.

Местных жителей предупредили о грозах, во время которых будет падать дождь и снег.

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Предупреждение о непогоде объявили в нескольких регионах

Гражданская оборона королевства предупредила, что экстремальные погодные условия затронут столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, Мекку, Медину, Восточную провинцию, Кассим, Табук, Град, провинцию Северных границ, Асира Аль-Баха, Джазан, Наджран и Джауф.

Жители страны едут десятки километров, чтобы увидеть снег

Однако предупреждения от властей не останавливают некоторых жителей страны от того, чтобы сесть в машину и проехать десятки километров, чтобы увидеть снег.

Мы здесь разложили лагерь и ожидаем, что больше людей воспользуются случаем побыть под открытым небом, особенно сегодня вечером, поскольку мы ожидаем увидеть первый снег,

– добавил специально приехавший в Табук житель страны.

Интересно! Последний раз снег в Саудовской Аравии видели еще в 2018 году. Тогда этому очень обрадовались местные жители, так как в стране очень редко выпадает возможность покататься на санках.

Смотрите фото из Саудовской Аравии / Фото из твиттера:

Woah. Heavy snow storm is underway in Tabuk in #Saudi Arabia.



These camels look so confused: pic.twitter.com/ScxqiiYCfC — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 18, 2021

Pristine snow in Tabuk area, northern Saudi Arabia where it holds a number of big development projects, heritage sites and tourist attractions.



P.S. snow is becoming very usual in some areas of the country pic.twitter.com/HyFAiWoaXs — د. ناصر البقمي (@albiqami) February 18, 2021