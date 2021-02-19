Верблюди у шоці – Саудівську Аравію засипало снігом: відео, фото
У Саудівській Аравії здивовані примхами погоди. 18 лютого у провінції Табук, що на північному заході країни, випав сніг. Синоптики прогнозують, що негода триватиме ще кілька днів.
Джерело:Al Arabia
Місцевих жителів попередили про грози, під час яких падатиме дощ та сніг.
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Попередження про негоду оголосили у кількох регіонах
Цивільна оборона королівства попередила, що екстремальні погодні умови зачеплять столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд, Мекку, Медіну, Східну провінцію, Кассім, Табук, Град, провінцію Північних кордонів, Асір, Аль-Баха, Джазан, Наджран і Джауф.
Жителі країни їдуть десятки кілометрів, аби побачити сніг
Проте попередження від влади не зупиняють деяких жителів країни від того, щоб сісти у автівку і проїхатись десятки кілометрів, аби побачити сніг.
Ми тут розклали табір і очікуємо, що більше людей скористаються нагодою побути просто неба, особливо сьогодні ввечері, оскільки ми очікуємо побачити перший сніг,
– додав житель країни, який спеціально приїхав у Табук.
Дивіться фото з Саудівської Аравії / Фото з твіттера:
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