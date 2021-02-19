У Саудівській Аравії здивовані примхами погоди. 18 лютого у провінції Табук, що на північному заході країни, випав сніг. Синоптики прогнозують, що негода триватиме ще кілька днів.

Місцевих жителів попередили про грози, під час яких падатиме дощ та сніг.

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Попередження про негоду оголосили у кількох регіонах

Цивільна оборона королівства попередила, що екстремальні погодні умови зачеплять столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд, Мекку, Медіну, Східну провінцію, Кассім, Табук, Град, провінцію Північних кордонів, Асір, Аль-Баха, Джазан, Наджран і Джауф.

Жителі країни їдуть десятки кілометрів, аби побачити сніг

Проте попередження від влади не зупиняють деяких жителів країни від того, щоб сісти у автівку і проїхатись десятки кілометрів, аби побачити сніг.

Ми тут розклали табір і очікуємо, що більше людей скористаються нагодою побути просто неба, особливо сьогодні ввечері, оскільки ми очікуємо побачити перший сніг,

– додав житель країни, який спеціально приїхав у Табук.

Цікаво! Востаннє сніг у Саудівській Аравії бачили ще у 2018 році. Тоді цьому немало зраділи місцеві жителі, адже в країні дуже рідко випадає нагода покататись на санках.

Дивіться фото з Саудівської Аравії / Фото з твіттера:

Woah. Heavy snow storm is underway in Tabuk in #Saudi Arabia.



These camels look so confused: pic.twitter.com/ScxqiiYCfC — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 18, 2021

Pristine snow in Tabuk area, northern Saudi Arabia where it holds a number of big development projects, heritage sites and tourist attractions.



P.S. snow is becoming very usual in some areas of the country pic.twitter.com/HyFAiWoaXs — د. ناصر البقمي (@albiqami) February 18, 2021