Об этом сообщили Tuko News и Sun со ссылкой на пресс-службу президента страны. Заметим, что кроме вице-президента на борту находилось еще девять человек, они также погибли.

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Самолет с Саулосом Чилимой потерпел крушение

Во время поисковой операции прочесывали горный регион на севере восточноафриканской страны после того, как самолет Сил обороны Малави 10 июня пропал без вести во время рейса из столицы страны Лилонгве в северный город Мзузу.

По данным СМИ, после многочисленных поисков пропавший самолет все же нашли в лесу. Как выяснилось, все, кто находился на борту во время полета, мертвы. Кроме вице-президента, в самолете была бывшая первая леди Шанил Дзимбири.

Известно, что группа летела на похороны бывшего министра правительства. Президент Малави Лазарус Чаквера объявил национальный день траура и приказал приспустить все флаги.

Заметим, что во время полета авиационщики предупредили экипаж, что стоит развернуться из-за плохой видимости. Вскоре власти потеряли связь с самолетом.

Очевидно, как объяснил президент страны, воздушное судно "не смогло приземлиться из-за плохой видимости вследствие плохой погоды".

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