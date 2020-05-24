Савченко дала интервью российскому пропагандистскому каналу НТВ

Бывшая народная депутат Надежда Савченко дала интервью российскому пропагандистскому телеканалу НТВ. Интервью должно выйти в воскресенье, 24 мая, в 18:00 по московскому времени.

Информация об интервью и отдельные кадры из него опубликованы на официальной твиттер-странице канала НТВ.

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Интервью канал назвал "Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа".

О чем интервью – пока неизвестно. Из опубликованных отрывков в рекламе Надежда Савченко заявляет, что будет "говорить на тему, которую мы определили". Также она заявила, что будет говорить на украинском языке.

На российском канале это интервью назвали "в подарок Владимиру Зеленскому к годовщине его президентства".

Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа.



Смотрите ее первое интервью российскому телеканалу 24 мая в 18:00 на НТВ pic.twitter.com/2e388ZMRWY — НТВ (@ntvru) May 23, 2020

Надежда Савченко и пророссийские пропагандисты

Стоит отметить, что Надежда Савченко не впервые появляется на каналах пророссийских пропагандистов. Но до этого это были телеканалы в Украине. Однако выступала она там не в роли гостя, а как ведущая. Так было в 2017 году на канале Евгения Мураева NewsOne, где эту программу также вели Игорь Гужва, Вадим Рабинович, помощник Колесниченко Бортник, бывшая "регионалка" Анна Герман. В конце 2019 года телеканал ZIK, который в то время перешел под контроль соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака, анонсировал новую программу с Надеждой Савченко. Хотя сама Савченко заявляла, что является лишь комментатором в этой программе, а не ведущей.

В 2019 году Надежда Савченко на внеочередных выборах в Раду баллотировалась в маленьком прифронтовом округе №51 в Донецкой области и набрала всего восемь голосов (1,20%). Поэтому не смогла переизбраться в парламент.

До этого она с 2014 до 2019 года была народным депутатом. В ВРУ Савченко прошла благодаря тому, что была первым номером избирательного списка "Батькивщины".

В 2019 году ее обвинили в подготовке теракта и свержении конституционного строя Украины. Среди планов, по данным следствия, были подрывы здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева. Дело пока ничем не закончилось.