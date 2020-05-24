Савченко дала інтерв'ю російському пропагандистському каналу НТВ

Колишня народна депутатка Надія Савченко дала інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу НТВ. Інтерв'ю має вийти в неділю, 24 травня, о 18:00 за московським часом.

Інформацію про інтерв'ю та окремі кадри з нього опубліковано на офіційній твіттер-сторінці каналу НТВ.

До слова "Збиті льотчики": куди зникли народні герої Майдану

Інтерв'ю канал назвав "Надія Савченко: вбивця, яку спочатку зробили героєм України, а потім ворогом народу".

Про що саме інтерв'ю – поки невідомо. З опублікованих уривків в рекламі Надія Савченко заявляє, що буде "говорити на тему, яку ми визначили". Також вона заявила, що говоритиме українською мовою.

На російському каналі цей інтерв'ю назвали "в подарунок Володимиру Зеленському до річниці його президентства".

Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа.



Смотрите ее первое интервью российскому телеканалу 24 мая в 18:00 на НТВ pic.twitter.com/2e388ZMRWY — НТВ (@ntvru) May 23, 2020

Надія Савченко та проросійські пропагандисти

Варто відзначити, що Надія Савченко не вперше з'являється на каналах проросійських пропагандистів. Та до цього це були телеканали в Україні. Однак виступала вона там не в ролі гостя, а як ведуча. Так було у 2017 році на каналі Євгена Мураєва NewsOne, де цю програму також вели Ігор Гужва, Вадим Рабинович, помічник Колесніченка Бортник, колишня "регіоналка" Ганна Герман. Наприкінці 2019 року телеканал ZIK, який на той час перейшов під контроль соратнику лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Тарасу Козаку, анонсував нову програму з Надією Савченко. Хоча сама Савченко заявляла, що є лише коментатором у цій програмі, а не ведучою.

У 2019 році Надія Савченко на позачергових виборах в Раду балотувалася в найменшому прифронтовому окрузі №51 в Донецькій області та набрала всього вісім голосів (1,20%). Відтак не змогла переобратися в парламент.

До цього вона з 2014 до 2019 року була народною депутаткою. До ВРУ Савченко пройшла завдяки тому, що була першим номером виборчого списку "Батьківщини".

У 2019 році її звинуватили у підготовці теракту та поваленні конституційного ладу України. Серед планів, за даними слідства, були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва. Справа поки нічим не закінчилася.