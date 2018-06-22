Савченко хотят взять на поруки 26 человек

Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в Киеве, готовы взять на поруки 26 человек. Все они 22 июня пришли в зал Шевченкивськогго суда, где проходит рассмотрение дела политика.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист "Радио Свобода".

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Судья собрал документы всех желающих принять Савченко на поруки. Ведет перекличку: все 26 человек – в зале. Савченко позволили стоять не в клетке, а возле адвокатов,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что дело Надежды Савченко слушает судья Павел Слободянюк. Адвокаты просят изменить депутату меру пресечения.

Всі 25 поручителів за #Савченко - присутні у суді, і ще 1 поручитель сам подав клопотання -Петро Дігтяр pic.twitter.com/2u7GxAtMlk — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 22 июня 2018 г.

Суддя зібрав документи всіх охочих взяти #Савченко на поруки. Веде перекличку:всі 26 осіб - у залі. Савченко дозволили стбіти не в клітці, а коло адвокатів pic.twitter.com/182WQfFQ46 — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 22 июня 2018 г.

Напомним, 4 июня Служба безопасности Украины обнародовала результаты допроса на "детекторе лжи" народного депутата Украины Надежды Савченко. Согласно им, подтверждено, что нардеп готовилась совершить теракт в здании Верховной Рады и в правительственном квартале в центре Киева.

В чем подозревают Надежду Савченко?

В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.