Савченко хотят взять на поруки 26 человек
Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта в Киеве, готовы взять на поруки 26 человек. Все они 22 июня пришли в зал Шевченкивськогго суда, где проходит рассмотрение дела политика.
Об этом на своей странице в Twitter написал журналист "Радио Свобода".
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Судья собрал документы всех желающих принять Савченко на поруки. Ведет перекличку: все 26 человек – в зале. Савченко позволили стоять не в клетке, а возле адвокатов,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что дело Надежды Савченко слушает судья Павел Слободянюк. Адвокаты просят изменить депутату меру пресечения.
Напомним, 4 июня Служба безопасности Украины обнародовала результаты допроса на "детекторе лжи" народного депутата Украины Надежды Савченко. Согласно им, подтверждено, что нардеп готовилась совершить теракт в здании Верховной Рады и в правительственном квартале в центре Киева.
В чем подозревают Надежду Савченко?
В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.
Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.