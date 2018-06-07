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Савченко подала в суд на Верховную Раду

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Савченко подала в суд на Верховную Раду
Савченко подала в суд на Верховную Раду / Radiosvoboda.org

Арестованная нардеп Украины Надежда Савченко подала иск в Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины на Верховную Раду. Причиной иска стало решение парламента о предоставлении разрешения на привлечение Савченко к уголовной ответственности и ее арест.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице Савченко, где опубликована соответствующая копия документа.

"Стороной защиты народного депутата Надежды Савченко подан административный иск "о признании противоправной бездеятельность субъекта властных полномочий и признании противоправными и отмене решений". Ответчиком выступает Верховная Рада", – говорится в публикации.

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В сообщении отмечается, что Савченко обжалует решение о привлечении её к ответственности и арест, которые "незаконным образом были проголосованы парламентом". Защита Савченко также считает, что дело против нее является политически мотивированным, а арест политика – незаконным.

В чем подозревают Надежду Савченко?
В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Верховный суд Украины Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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