Савченко подала до суду на Верховну Раду

Арештована нардеп України Надія Савченко подала позов до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України на Верховну Раду. Причиною позову стало рішення парламенту про надання дозволу на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності та її арешт.

Про це свідчить інформація на Facebook-сторінці Савченко, де опубліковане відповідну копію документа.

"Стороною захисту народного депутата Надії Савченко подано адміністративний позов "про визнання протиправною бездіяльність суб'єкту владних повноважень та визнання протиправними та скасування рішень". Відповідачем виступає Верховна Рада", – мовиться у дописі.

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У повідомленні наголошується, що Савченко оскаржує рішення про притягнення її до відповідальності та арешт, які "в незаконний спосіб були проголосовані парламентом". Захист Савченко також вважає, що справа проти неї є політично вмотивованою, а арешт політика – незаконним.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.