Пока точная причина смерти российского топ-чиновника коммуниста точно неизвестна. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.

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Саава Михайлов скончался в России

Офицер ВСУ Анатолий Штефан на позывной "Штирлиц" рассказал, что Саава Михайлов занимал ключевые посты в Коммунистической партии России, в частности, был первым секретарем горкома Якутии и членом бюро республиканского комитета. Кроме того, Михайлов занимал должность заместителя председателя Государственного комитета по занятости Якутии.



Саава Михайлов умер в России / Фото из телеграм-канала Анатолия "Штирлица" Штефана

По данным росСМИ, Михайлов был "добровольно" мобилизован в октябре 2022 года и направлен на войну против украинцев. Однако в октябре 2023 года его срочно перевезли с передовой для лечения в Петербург. 8 ноября было объявлено, что он трагически умер, как сообщается, в результате тяжелой болезни.

Коммунист стал известен из-за скандала из изнасилования

Российские пропагандистские СМИ отмечали, что в январе 2023 года коммунист якобы засветился в одной из гостиниц Москвы. В частности, там он якобы попал в сексуальный скандал.

Так журналисты узнали, что Михайлова обвиняют в изнасиловании 26-летнего эмигранта из Южной Кореи. По данным СМИ, он якобы заманил потерпевшего к себе в комнату, где продолжал унижать его. Сам коммунист назвал эту информацию о себе "страшной клеветой".

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