"Сбербанк" России объявил о выходе с европейского рынка

Российский Сбербанк объявил о выходе с рынка Европы. Это крупнейший банк государства-агрессора.

Экономика России продолжает ощущать последствия вторжения страны на украинские земли. Ощутимо страдает и банковский сектор, информирует 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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"Сбербанк" России уходит с европейского рынка

Российский "Сбербанк" сообщил о том, что уходит с европейского рынка.

В крупнейшем кредитном учреждении государства-агрессора отметили, что дочерние структуры банка в Европе столкнулись с аномальным оттоком денег и угрозой безопасности сотрудников.

Из-за распоряжения центрального банка России "Сбербанк" не сможет осуществить поставки ликвидности в европейские дочерние банки,

– заявили в банке.

Однако там заверили, что дочерние структуры учреждения обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством.

Напомним, 1 марта санкции против "Сбербанка" ввела Великобритания.

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