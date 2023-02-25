Уже год идет широкомасштабная война России против нашего государства, и по этому поводу известный украинский журналист Дмитрий Комаров решил снять документальный фильм. В частности, в нем принял участие глава Главного управления разведки Буданов.

Смотрите также Война на два фронта: сможет ли Россия напасть на Молдову без сухопутного коридора

Зачем россиянам были наличные деньги

На одном из отрывков этого фильма можно увидеть, как ведущий спрашивает чиновника о фактах, до сих пор засекреченных, но о которых уже теперь можно говорить.

Есть очень любопытный факт. Через четыре дня (к большому вторжению – 24 Канал) отделения "Сбербанка России", которые были у нас представлены, особенно в Киеве, скупили все наличные, которые только могли, по максимальному курсу. Она была вся накоплена в их хранилищах,

– констатировал Буданов.

В то же время он отметил, что оккупанты ждали, когда зайдут свои в город, чтобы начать раздавать им эти деньги. Собственно, захватчики планировали за несколько дней, если не часов, захватить столицу. Однако украинская армия не дала им это сделать.

Буданов рассказывает о скупке россиянами наличных накануне вторжения 24 февраля: смотрите отрывок из фильма "Год"

Россия хотела высадить десант в Киеве

В этом же фильме Буданов вместе с главой Минобороны Алексеем Резниковым и Главнокомандующим Вооруженными Силами Валерием Залужным рассказывали о высадке десанта России в Киеве в первые часы широкомасштабной войны. По их словам, оккупанты намеревались высадить своих военных с летательных аппаратов возле стадиона "Олимпийский".

Смотрите также Прессконференция Зеленского и Leopard 2 в Украине: хронология 366 дня войны

Однако им не удалось это сделать – как и не удалось "взять Киев за три дня". Кстати, эта фраза потом стала мемом. Россияне надеялись, что не позднее 27 февраля 2022 над Киевом будет развеваться российский флаг, однако уже год не могут добиться хотя бы малейших успехов на поле боя.