Водитель рассказал, что увидел ребенка на обочине трассы. Малыш был только в сапожках и кофточке.

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Я выехал из поворота и сразу увидел силуэт, кто-то маленький. Был шокирован, потому что ребенок был в сапожках резиновых, кофточка и все, больше ничего на ребенке не было,

– поделился водитель.

Малыш рассказал, что его зовут Максимом. Мальчик пошел в странствия, потому что дома был пьяный отец. К нему вызвали полицию. Мальчика тем временем отвезли в больницу.

Заведующая педиатрического отделения Казатинской больницы Татьяна Петричка сообщила, что у ребенка – насморк и кашель. Это может быть из-за переохлаждения. Или малыш подхватил какой-то вирус.

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